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18.07.2019 - 16:11| İSTANBUL, (DHA)

Guilherme 2 yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Guilherme 2 yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Malatya ekibi, resmi sosyal medya hesabından açıkladığı transferde şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve #yineyeniden Yeni Malatyasporumuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam"

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol atıp 7 asist yapma başarısı göstermişti.

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