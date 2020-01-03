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03.01.2020 - 16:10 | | MALATYA, (DHA)

Guilherme’den kafa karıştıran hareket

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan “Yeni Malatyaspor” ibaresini kaldırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da adı sıkça transfer dedikodularına karışan Guilherme’nin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise sosyal medya hesabında yazan “Yeni Malatyaspor” ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirdi. Guilherme, geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği özel röportajda “Malatya'da çok mutluyum. Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Guilherme’den kafa karıştıran hareket

Guilherme’den kafa karıştıran hareket

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