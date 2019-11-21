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21.11.2019 - 07:12 |

Guilherme'nin menajeri Beşiktaş Tesislerinde

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, Beşiktaş Kulübü Tesislerini ziyaret etti.

Guilherme'nin menajeri Beşiktaş Tesislerinde

Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği başarılı performansla transfer dönemi öncesi gözde isimlerden biri haline gelen ve Beşiktaş'la ismi anılan yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş kulübünü ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Ocak ayında takımda görmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'nun instagram hesabından yaptığı paylaşımlar siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İstanbul'a gelen Marcelino Robalinho, Beşiktaş Kulübü Tesislerini ziyaret ederek fotoğraflarla paylaşımda bulundu.

Beşiktaş ve Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'nun Ocak ayı transfer döneminde tekrar görüşeceği iddia edildi.

Guilhermenin menajeri Beşiktaş Tesislerinde

Guilhermenin menajeri Beşiktaş Tesislerinde

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