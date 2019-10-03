Guliyev neden dünya 5'incisi oldu? Ortaya çıktı...

Katar'da Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre finalinde Ramil Guliyev 5. oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi sınavını verdi.

2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'da altın madalya alarak dünyanın en iyisi olan Guliyev, 2 yıl sonra unvanını bıraktı.

2018'de Avrupa Şampiyonu olmasını da bilen başarılı sporcumuz, Doha'da istediğini elde edemedi. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en büyük vitrin olarak görülen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20.07'lik derece aldı.

Londra'da 20.09'la 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 2 sene sonra 2 salise daha iyi koşsa da bu sefer olmadı.

Guliyev'in 5.'liğe inmesinde birçok faktör öne çıktı. Doha'daki alışılmadık hava sıcaklığı, organizasyon esnasında yaşadığı hastalık, antrenörü Oleg Muhkin'in final koşusundan bir gün önce annesinin vefat etmesi gibi aksilikler göze çarptı.

İşte Ramil Guliyev'i zorlayan Doha günleri:

-Londra'da 2017 yılında Ağustos ayında yapılan şampiyonada hava sıcaklığı gündüz, 20-22 derece arasında olurken, akşamları yani koşuların yapıldığı zamanlarda 13 dereceye kadar iniyordu. Serin havalar sporculara iyi geliyordu.

Ancak Doha'da gündüz 36 ile 38 arasında giden sıcaklık, koşuların yapıldığı 22.40 sıralarında en fazla 32 dereceye kadar indi. Nem ve kuru sıcaklık tribünlerdeki izleyicileri bile etkiledi.

-Doha'nın sıcaklığı, kuru hava gibi faktörler nedeniyle hastalanan Ramil Guliyev hem antrenmanlarında hem yarışlarda olumsuz etkilendi. Sıcaklık nedeniyle halsizliği atamayan ve fiziksel olarak istediği ritmi bulamayan Guliyev, bu durumu finalde de ciddi anlamda yaşadı. Final sonrasında da ilk 100 metreden sonra kasıldığını itiraf etti.

-Finalden bir günce önce başarılı sporcunun antrenörü Oleg Muhkin'in annesinden acı haber geldi. Antrenörüyle artık aile gibi olan milli atletimiz, üzücü bir gün geçirdi. Her ne kadar koşuya odaklansalar da haklı olarak moral bozukluğu yaşandı.

-Doha'da ayrıca özel bir rakip dikkat çekti. 22 yaşındaki ABD'li atlet Noah Lyles, koşu öncesi herkes tarafından direkt favori olarak gösterildi. 100 metreye de girmeyip sadece 200 metre isteyen ve geçtiğimiz temmuz ayında 19.50'yi gören Noah Lyles, beklendiği gibi 19.83'lük dereceyle birinciliği kaptı.