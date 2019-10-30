Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Yılport Samsunspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Gümüşhanespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maça Ahmethan Köse damga vurdu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu takımı adına 2 gol kaydetti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmethan Köse’nin sert vuruşu üstten auta gitti.

7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse’nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş’in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş’in şutu auta çıktı.

51. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği ani atakta derinlemesine verilen ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse, sol ayağıyla topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 0-1

57. dakikada Muharrem Efe’nin kullandığı serbest vuruşta Fırat Arıkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arıkan’ın ayağının içiyle vurduğu top kalecinin ellerinde kaldı.

66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ahmethan Köse plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Semih Kurt xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx

Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Fırat Arıkan xx (Burak Demireğen dk. 72 xx), Recep Oğuz xx (Mert Çakar dk. 59 xx), Hasan Kaşıkara xx, Denizhan Uçak xx (Batuhan Aygün dk. 73 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Sarı xx, Tuğay Adamcıl xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx

Yedekler: Cengiz Biçer, Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Ahmet Güven

Teknik Direktör: Önder Engin

Yılport Samsunspor: Furkan Köse xx, Ercan Yazıcı xx (Erkam Reşmen dk. 88 ?), Onur Eriş xx, Ahmethan Köse xxx, Nuri Terliksiz xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Oğuz Gürbulak dk. 45 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx, Okan Dernek xx, Samet Asatekin xx, Bahattin Köse xx (Atabey Çiçek dk. 82 ?)

Yedekler: Ahmet Altın, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Recep Sermet Boyar

Goller: Ahmethan Köse (dk. 51 ve 90), Onur Eriş (dk. 66) (Yılport Samsunspor)

Sarı Kartlar: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor)