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30.07.2019 - 15:15| Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)-

Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmaya vardı.

Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yunus Emre Durmuş, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştıklarını bildirdi. Akyel'e başarılar dileyen Durmuş, "Kamuoyunun da takdiriyle Fatih Akyel hocamızla sözleşmemizi yaptık. Önümüzde sıkıntılı görünen ancak aşacağımız bir süreç var. Büyüklerimizin de destekleriyle iyi bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Akyel ise tekrar Gümüşhanespor'da görev aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Gümüşhanespor'da geçirdiğim ilk yılımda çok iyi hizmetler ettiğimi düşünüyorum. Gümüşhanespor'un yeri bende her zaman ayrıdır. Başarılı bir sezon geçirmiştik. Gümüşhanespor'da ikinci dönemimizde başarılı olmak için geldik. Takımımızı kurup, gerekli çalışmalar yaparak seyir zevki yüksek ve mücadeleci bir takım izletmek için çalışacağız" dedi.

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