Güneri Cıvaoğlu: Bence bu Fransız işgüzarlığı

Skorer Özel - Uğur Can Yapıcı Kamera: Fevzi Tapan

Fransa maçından sonra UEFA tarafından Türk Milli Takımı’na asker selamı ile ilgili soruşturma açıldı. Böyle bir durumu nasıl karşılamalıyız, doğru geri dönüş tepkisi nedir?

Tribünlerin hepsinde bu selam vardı. Bu bizim çok önemli bir ulusal meselemiz İstiklal Marşı’nda hazır olarak dinlemek bir saygıysa selam durmak da bir saygı. Irkçı, faşist bir durum yok bir Alman gazetesi Nazi selamına benzetmiş alakası yok çünkü Nazi selamı ırkçı bir yaklaşımdı. 6 milyon yahudiyi ve çok sayıda çingeneye kıydılar. Onun için ırkçı bir selam iyi olsaydı Almanlar hala bunu yapardı ama biz Osmanlı zamanında aynı selamı veriyorduk cumhuriyet zamanında da aynı selamı veriyoruz.

Bu herkesin yaptığı bir şeydir biz asker milletiyiz Türkiye’de bunun yapılması çok doğal, Mehmetçik şu an sahada onlara moral göndermesi yapmak güzel bir şey stada politika olarak sokmak algılamamamız lazım. Bu selamı daha önce Fransa’dan Griezmann da yapmıştı. Bence bu Fransız işgüzarlığı.

Ayrıca Fransa’dan iki maçta alınan 4 puan var bunu içlerine sindirmeleri mümkün değil. Fransa şoven bir millettir en üst, en iyi taraflarını görürler böyle bir ulustan 4 puan almak onlar için acı bir şey.

Geçtiğimiz gün İtalyan bir senatör, Cengiz Ünder ve Merih Demiral için ‘gerekirse ülkelerine dönüp Beşiktaş,Fenerbahçe ya da Galatasaray’da oynasınlar’ demişti bunu nasıl yorumluyorsunuz?

İtalya’da aşırı sağ bir yönetim var onlar zaten ırkçılığa yakın bir görüşteler onun için bu görüşlerin telaffuz edilmesi normal. Önemli olan kulüplerin buna nasıl cevap vereceği ama olumsuz bir şey olacağını sanmıyorum.

Milli takım dışında Galatasaray ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Civaoğlu, dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim bu yüzden Galatasaray’a başka türlü bakıyorum. Bizde ciddi bir forvet sıkıntısı var Falcao geldi ama maç eksikliği ile geldi fiziken yeterince iyi değil ama iyi yer tutuyor asıl eksik ise açıklar. Öncesinde Rodrigues vardı sonrası Onyekuru ondan iyi çıktı şimdi orada kimse yok Ömer Bayram ile olmuyor orası.

Babel’i beğenmiyor musunuz?

Nispeten, ama Onyekuru mesela topu aldığında rahat ediyordum adam eksiltebiliyordu ve rakipleri de kendine çekip alan açıyordu. Galatasaray’ın iyi vuruşlar yapabilen birisine ve Onyekuru gibi bir futbolcuya ihtiyacı var.

Falcao iyi vuruş yapma niteliğini karşılamıyor mu?

Falcao’yu çok istedim bende dolduruşa geldim başkan Mustafa Cengiz ile konuştum ve ‘Ne yap ne et al başkan’ dedim ama al dedik de istediğimizi bir türlü alamadık. Falcao çok zarif, alçakgönüllü ve iyi yer tutan ama mücadele olarak zayıf birisi. Drogba gibi olsaydı ama onda bu yok.

Falcao’ya çok fazla top taşınmadığı yönünde eleştiriler var

Evet doğru ama gelen toplarda öne dönüp vuramıyor ama bu adamda şüphesiz bir şey var.

Selçuk takımın beyniydi ama genç yaşta formunu düşürdü, ampul gibi 90’dan frikikleri vardı. Akordeon çalar gibi takımı açar kapatırdı Selçuk’u yeniden kazanmak lazım. Normalde Fenerbahçe’ye giden futbolcuları çok sevmem ama Emre Belözoğlu 39 yaşında mesela ama benim için bambaşkadır İnsan olarak çok değerlidir, çok saygılıdır. O nasıl bir inançtır nasıl bir özgüvendir nasıl bir futbol sevgisidir ki bizden (Galatasaray) yetişmiş olmasına rağmen Fenerbahçe’yi seviyormuş. Bugün Fenerbahçe’den bahsedildiği zaman Emre yoksa ne yapabilirler deniliyor.

İşte o akordeonu en güzel çalandır, bugün hala milli takımda oynuyor ayrıca Şenol Güneş’i de Emre’yi aldığım için takdir ettim. Fenerbahçe’yi geçen seneden çok daha iyi buluyorum. Daha ısrarlılar bırakmıyorlar. Galatasaray’da bir ruhsuzluk söz konusu mesela, Galatasaray’dan şu an Fatih Terim’i çek al hiçbir şey kalmaz. Bu sene kalbim Fenerbahçe’nin 2. olmasını diliyor ama aklım şampiyonluk için Fenerbahçe diyor. Eğer Emre Belözoğlu’nun yokluğu çok sarsmazsa Fenerbahçe’yi şampiyonlukta önde görüyorum ama Galatasaray’da son tura iyi giren yarış atı gibi.