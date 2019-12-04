GÃ¼neÅŸ: Emre ve Burak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ davrandÄ±lar

EURO 2020 gruplarÄ±nda Ä°talya, Ä°sviÃ§re ve Galler ile eÅŸleÅŸen A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ Riva'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Grubumuzu deÄŸerlendiren GÃ¼neÅŸ, 6 puan alÄ±p gruptan Ã§Ä±kmayÄ± hedeflediklerini belirtti. Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±ma olan etkisine de deÄŸinen deneyimli hoca, "Eski-yeni oyuncularÄ± kaynaÅŸtÄ±rdÄ±k. Emre ve Burak kaptan oldu. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶rnek davrandÄ±lar. BÃ¶yle devam etmelerini diliyorum. SorunlarÄ± deÄŸil Ã§Ã¶zÃ¼mleri aradÄ±lar" dedi.

GÃ¼neÅŸ'in sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle:

Yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu samimiyeti sizlerle paylaÅŸmak iÃ§in buradayÄ±z. 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± finallerine katÄ±lma ÅŸansÄ± yakalayan milli takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ olarak buradayÄ±m. Birlikte hayal ettik, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, baÅŸardÄ±k. Bu ortamÄ±n yaratÄ±lmasÄ±na katkÄ± yapan TÃ¼rk basÄ±n mensuplarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Mart'ta iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¶nceki YÄ±ldÄ±m DemirÃ¶ren yÃ¶netimi ve ÅŸu an baÅŸkan olan Nihat Ã–zdemir'e teÅŸekkÃ¼r ederim.

Ä°lke olarak aynÄ± yerdeyim. Prensiplerime ters gelse de o gÃ¼n teklifi kabul ettim. Hata yaptÄ±m, kabul ediyorum. Her ikisiyle Ã§alÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± olsam da bunu kabul eden Fikret Orman'a da ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ederim.Â

Benden Ã¶nceki Lucescu, Fatih Terim, Abdullah AvcÄ±, Ersun Yanal, Ã–zkan SÃ¼mer'e, yabancÄ± olanlara da teÅŸekkÃ¼r ederim. Eksi ve artÄ±sÄ±yla herkes katkÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. AltyapÄ± hocalarÄ±na, TFF bÃ¼nyesinde hocalara, antrenÃ¶rlere ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkÃ¼r ederim.Â

TÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve kadÄ±nlara Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r ederim.Â

BaÅŸarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke olarak gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi elimizde iyi bir grup var. BaÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼ler. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶recekler belki. Bize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde C Ligi'ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼k. TÃ¼rk halkÄ± milli takÄ±m maÃ§Ä±na gelmiyordu. Milli takÄ±ma sempati kaybÄ± oluÅŸtu. BunlarÄ±n hepsi aÅŸÄ±ldÄ±. Ekip ruhunu pekiÅŸtirdik. Ben demedik biz demedik. Halkla kaynaÅŸtÄ±k. BaÅŸarÄ±da herkesin payÄ± var. Diyalog ortamÄ±nÄ± sÄ±cak tuttuk. Herkesin fikrini ve gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ aldÄ±k. Yine aynÄ± ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Herkes olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, analizler yaptÄ±k araÅŸtÄ±rdÄ±k. Gece gÃ¼ndÃ¼z uykusuz kaldÄ±. Biz bunlarÄ± pek gÃ¼ndeme getirmedik.

"Emre ve Burak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ davrandÄ±lar"

Eski-yeni oyuncularÄ± kaynaÅŸtÄ±rdÄ±k. Emre ve Burak kaptan oldu. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶rnek davrandÄ±lar. BÃ¶yle devam etmelerini diliyorum. SorunlarÄ± deÄŸil Ã§Ã¶zÃ¼mleri aradÄ±lar. BÃ¼tÃ¼n sorunlar yÄ±kÄ±ldÄ±. 9 ayda oldu bunlar.Â

Anadolu seyircisi bizi baÄŸrÄ±na bastÄ±. Uzun sÃ¼redir maÃ§ oynanmayan Ä°stanbul'a geldik. Buradaki futbolseverler bizi asla yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ben ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsam tribÃ¼n de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu onu. Herkes saha iÃ§inde bir yumak olmuÅŸtur. Fransa'da yaÅŸanan olay benim iÃ§in daha anlamlÄ±ydÄ±. 80 bin kiÅŸini yarÄ±sÄ± neredeyse TÃ¼rktÃ¼. SonuÃ§ olarak taraftarÄ±mÄ±zÄ±n uluslararasÄ± alanda olumsuzluk konusunda eleÅŸtirdiÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã¶rnek bir maÃ§ oldu. Bunu da gÃ¶steren bizim insanÄ±mÄ±zdÄ±. Biz ne yaptÄ±k? Sevgiyi saygÄ±yÄ± esas kÄ±ldÄ±k. Her birimde kalite olmalÄ±. Kaliteli insanlarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Liyakata ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã¶nem verdik. Futbol adÄ±na Fransa galibiyetinin skorunu konuÅŸmaya zaman bulamadÄ±k. O duyguyu ve anlayÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸtirmemiz gerekiyor. Ã‡ok hÄ±zlÄ± gidiyoruz, iyi sonuÃ§lar yanÄ±ltÄ±yor bazen. Emek verenler az konuÅŸup iÅŸ yapanlardÄ±r. Engelleri aÅŸmak iÃ§in beyin fÄ±rtÄ±nasÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Kendimiz yÃ¶nettik, pazarladÄ±k.Â Eksiklerimiz iÃ§in bize ayna tutanlara her zaman teÅŸekkÃ¼r edeceÄŸiz. Mikro ve makro planlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â Â BaÅŸkanÄ±mÄ±z prim veriyor ancak en gÃ¼zel prim etrafÄ±mÄ±zdaki insanlarÄ±n bize olan sevgisi.

"BÃ¼tÃ¼n turnuvalara katÄ±lmak istiyoruz"

DoÄŸru iÅŸe doÄŸru adam koyalÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za imkan ve zaman vermeye devam edeceÄŸiz. Destek olanlara da biz destek olacaÄŸÄ±z. DoÄŸru projeler her zaman destek ister. Birbirimizi anlayalÄ±m. BÃ¼tÃ¼n turnuvalara katÄ±lmak istiyoruz. IrkÃ§Ä±lÄ±k yoktur bizde, terÃ¶re ve kadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z.

Rakiplerimizle ilgili siz de biliyorsunuz Ä°talya ve Ä°sviÃ§re lider Ã§Ä±ktÄ±, Galler ise ikinci. GÃ¼Ã§sÃ¼z takÄ±mlar deÄŸiller. Hepsiyle oynayÄ±p baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–lÃ¼m grubunda bile olsak biz futbolumuzu oynayacaÄŸÄ±z. Bu Ã§ocuklar kendilerini geliÅŸtirecekler.

Bizden daha yaÅŸlÄ± takÄ±mlar gruptaki rakiplerimiz. Petkovic ve Mancini'yi tanÄ±yorsunuz, onlar da bizi tanÄ±yor. Galler'de de Giggs var. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Ä°talya ile olmasÄ± ayrÄ± bir renk. Ben bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±m, kendileri motive olacaklar. Zaman da dar. BakÃ¼ ve Roma'ya gidip kamp yerlerini seÃ§meye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Evet uzak yerler oldu ama en az hasarla nasÄ±l kapatabiliriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Daha erkenden gidip halledeceÄŸiz. Roma'ya 7'sinde gideceÄŸiz. Otel durumlarÄ±na, mesafelere bakacaÄŸÄ±z. Bu akÅŸam gideceÄŸiz, 2-3 onlarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olacak.Â

Toplam 4 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±

Mart ayÄ±nda maÃ§larÄ±mÄ±z olacak. Slovenya ve Avusturya. MayÄ±s ve Haziran'da olmak Ã¼zere 4 maÃ§ planlÄ±yoruz. Kampa da MayÄ±s'Ä±n ortalarÄ±nda liglerin bitimiyle baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda nasÄ±l baÅŸarÄ±lÄ± oluruz diye tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ama gÃ¼zel gÃ¼nleri yakalayacaÄŸÄ±z. Ä°yi ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±z. Yokluktan varlÄ±ÄŸa geÃ§tik. Bu yÄ±l milli takÄ±m yÄ±lÄ± olmalÄ±.

"Gruptan Ã§Ä±kmak istiyoruz"

Ä°zlanda maÃ§Ä±nda sonucun kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ±n sebebi, o gÃ¼n sÃ¶ylemedim. 3 gÃ¼nde bir seyahatler, kamplar etkiliyor. Ä°zlanda bir tek seyahat yaptÄ±. DiÄŸerlerinde 2 iÃ§, 2 dÄ±ÅŸ yaptÄ±. Orada da yenildi. Ä°zlanda maÃ§Ä±nda ilk yarÄ± uyuÅŸuktuk. Ä°kinci yarÄ± toparlanma oldu ama bireysel olarak, zihinsel deÄŸil. Hata yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§lar var ama oyun oynamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§lar vardÄ±. Fransa maÃ§Ä±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi sahada gÃ¶rmek beni mutlu etti. Bizim takÄ±m rakibe gÃ¶re oynuyor, zorlandÄ±ÄŸÄ± zaman disiplini bÄ±rakmÄ±yor. Bu Ã§ok Ã¶nemli TÃ¼rk futbolu iÃ§in. Bunu sadece biz deÄŸil, taraftarla yaptÄ±k. BakÃ¼ ile ilgili biz zaten iÃ§ iÃ§eyiz. OnlarÄ± ve kendimizi temsil edeceÄŸiz. Ä°ki kritik maÃ§ var. Ä°talya ayrÄ± bir maÃ§ kazanÄ±rÄ±z kaybederiz. Bize rastlÄ±yor, ayarlÄ±yorlar herhalde. DiÄŸer iki maÃ§ta her ÅŸey deÄŸiÅŸebilir. O yÃ¼zden bize ve oyuncularÄ±mÄ±za hepimize gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu gruptan Ã§Ä±kmak istiyoruz.Â SavunmayÄ± devam ettireceÄŸiz ama ofansif olarak zenginlik yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.Â

Elimizde bir kadro var, emekleri ve baÅŸarÄ±larÄ± var. Bundan form durumlarÄ± iyi olanlarÄ± tutmak istiyoruz. BunlarÄ±n da garantisi yok ama bunlarÄ± geÃ§ecek yeni oyuncu olursa deÄŸerlendiririz. SayÄ±sÄ± fazla olmaz bence. Muhtemel oyuncular var. BazÄ± oyuncularÄ±n resmi olarak oynama ÅŸansÄ± az olacaktÄ±r. Bizim takibimiz devam edecek. Bize katkÄ± yapan adamÄ± alÄ±rÄ±m. Kendisini sÄ±fÄ±rlayÄ±p baÅŸlayacak. AldÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸi de bana katkÄ± yapsÄ±n isterim.Â Â

"KeÅŸke final oynasak"

Bir hesap yok ama kaÄŸÄ±t Ã¼stÃ¼nde normali 6. Ä°ki rakibimizi yenersek Ã§Ä±karÄ±z. Herkesin gÃ¶zÃ¼ Ä°talya ve Ä°sviÃ§re'de. Galler maÃ§Ä± da Ã¶nemli. Rakibin oyun tarzÄ±na ve felsefesine hazÄ±r olmak Ã¶nemli. Ä°nÅŸallah bÃ¼tÃ¼n puanlarÄ± alÄ±rÄ±z tabi. Åžunu hayal ediyorum, keÅŸke final oynasak. Ortak hayalimiz bu ama biz gruptan Ã§Ä±kmamayÄ± da gÃ¶ze almalÄ±yÄ±z. Bu takÄ±m turnuvayÄ± geÃ§irecek. Her maÃ§Ä±mÄ±zda futbolumuzu biraz daha yukarÄ±ya Ã§Ä±karmak zorundayÄ±z. Orada ilk hedef gruptan Ã§Ä±kmak. Zirveyi Ã§Ä±kmak iÃ§in merdivenin ilk basamaÄŸÄ±na Ã§Ä±kmanÄ±z gerekir yoksa dÃ¼ÅŸersiniz. SÃ¼rekli Ã§Ä±kan yok, iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar var.Â

Rakiplerimizin bizden Ã§ekinmesi gÃ¼zel. Yetenekliyiz, yaratÄ±cÄ±yÄ±z, Ã§alÄ±ÅŸkanÄ±z ama daÄŸÄ±nÄ±ÄŸÄ±z. Futbol anlamÄ±nda Avrupa'nÄ±n gerisindeyiz, bunu kabul ediyorum. Biz birlik olursak hepsi bizden Ã§ekinir. Korkar demeyelim ÅŸimdi, onlarÄ± da korkutmayalÄ±m.

"OÄŸuzhan'Ä± alamÄ±yorum"

Merih takÄ±mÄ±n en iyisi, hiÃ§ oynamÄ±yor takÄ±mda. Ã‡aÄŸlar en iyilerden bir tanesi. GeÃ§en sen hiÃ§ oynamÄ±yordu. Ozan Kabak, Mert Ã‡etin. Bunlar iÅŸin doÄŸasÄ±nda var.ÂMesela OÄŸuzhan Ã–zyakup'u alamÄ±yorum. OynamasÄ± gereken yerde olmalÄ±. Merih Ã¶yle deÄŸil, o sÃ¼reci geliÅŸimi iÃ§in kullanÄ±yor. AynÄ± ÅŸeyi ben yaÅŸadÄ±m. 1 yÄ±l kadroya giremedim. 19 yÄ±l oynadÄ±m. Benden iyisi yoktu.Â

Â

Â

Â

Â