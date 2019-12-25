Güneş: Dünyanın gözü İtalya maçında olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı milli takıma geliş sürecinden, grup maçlarına; EURO 2020'deki rakiplerimizden, Türk futbolundaki sorunlara kadar bir çok önemli konuya değindi.

"EURO 2020'de bizim için yeni bir dönem başlıyor"

"EURO 2020’nin açılış maçına İtalya ile başlayacağız, dünyanın gözü bu maçta olacak. Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledik ama yeni bir dönem başlıyor bizim için. Taze bir başlangıç bizim için. EURO 2020 için kamp ve maç programlarımız neredeyse hazır. Bütün planlarımızı yaptık, organizasyonlarımızı gerçekleştirdik. Planlanan işlerin karşılığını gördük. Genç ama kendine güvenen taraftarlarla bütünleşen bir grupla yola çıktık."

"Medya ve taraftarlarla paylaşmadığımız bazı düşüncelerimiz oldu. Çok perde arkası durum oldu tabi. Beşiktaş ve Milli Takımda çalıştığım zamanlarda zor bir süreç oldu. Beni istemeyenler oldu. O dönemi iyi atlattığımızı düşünüyorum. Futbolun tüm paydaşları olarak yeni bir kültüre geçmemiz gerekiyor. Avrupa Şampiyonası’na katılmak hedefimizdi. Şahsım olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmayı çok istiyordum. Dünya Kupası’na ikinci defa katılmayı çok istiyorum. Bütün turnuvalara katılmamız lazım ilk aşamaya geldik. Hızlı gitmeden yavaş yavaş sindirerek önümüze bakmalıyız. O kadar uçta yaşıyoruz ki Fransa’yı ilk defa yeniyoruz, grupta favori son dünya şampiyonu. 3 gün sonra rakibimiz olan İzlanda’ya yeniliyoruz. Birinde iş bitti derken diğerinde acaba yapabilir miyiz diyoruz. Bütün bunları aşama olarak geçmek tecrübe. Kaybettikleriniz size tecrübe getirir, kazandıklarınız değil. Biz Fransa maçının taktik analizini medyada çok işlemedik. Böyle bir oyuna karşı sonuç almak çok önemliydi araya öyle maçlar girdi ki İzlanda, Arnavutluk ayrı ayrı maçlar oynadık. Maçları kazanarak ve kaybederek tecrübe kazandık."

"İstanbul’da oynamak riskti"

''İstanbul’da maç oynanmıyordu. Maç oynandı ve zor maçları İstanbul’da kazandık. İstanbul’da oynamak riskti. Az önce anlattığım her şeyde risk var. Ama bir yola çıktıysanız önünüze çıkan engelleri geçmeden başarılı olamazsınız. Biz her zaman zorluklar karşısında savaşan bir milletiz. Anadolu’daki desteğe teşekkür ediyorum onlara borçlu hissediyorum. İstanbul’da bir Anadolu, oradan gelen bir çok insan var.''

"Bu takım milletin kendisidir"

''Biz milletin kendisiyiz zaten. Ben sizin adınıza, vatandaş adına buradayım. Buranın sahibi değilim. Bu oyuncu için de geçerli. Bu düşünceyi yansıttık taraftarda buna karşılık verdi. Biz iyi takımız, buraya kolay gelmedik. Elimizde Kaan, Çağlar iki stoperimiz oynuyordu öyle bir gelişti ki Ozan ve Merih’i aldık. Kaan ve Çağlar’la maçta kaybediyorduk. Kim diye düşündük tercih yaptık. Çağlar oynamaya başladı Merih oynamadı. Mesele kim oynadı değil mesele takım. Sadece stoperden bahsettim forvet için orta saha için aynı önemli olan duyguyu yerleştirmekti bunu yaptığımızı düşünüyorum.

Grupta oynadığımız oyuna baktığımız zaman savunma özelliğimizin ön plana çıktığı görünüyor ama aslında biz hücum oynuyoruz. Grupta Fransa’ya karşı farklı İzlanda’ya karşı farklı oyun planıyla oynamamız gerekiyordu. Örneğin İzlanda Fransa’nın tam tersiydi önde bassanız bile pas yapıyor oyun kurup hücum etmiyor uzun top atıp ribaunda geliyor. Tamamen farklı oyun yapıları çıkıyor. İtalya savunmasına baskı yapıpta eğer çıkarmazsanız sıkıntı yaşıyor ama çıkarsa çok iyi oynuyor. Galler ve İsviçre savunmaları iyi kontratakları iyi oynayabiliyorlar. Biz ise oyunumuzu rakibin oynadığı oyunla örtüştürüp onların hatalarını nasıl kullanırız, kendi hatamızı nasıl düzeltirize dönmemiz gerekiyor.

Hücumdaki oyuncularımızın Burak, Cenk gibi sakatlıkları oldu. Zaman zaman bizimle olamadılar buna Kenan'ı da ekleyebiliriz. Kenan belki kadro içinde düşünülmeyen bir oyuncuydu ama öyle bir duruma geldik ki Kenan’ı kullandık. Fransa maçında kazandığımız için Kenan’la ilgili iyi düşüncelerimiz var tam tersi neden Kenan atıldı da denebilirdi ama bunlar olmadı. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. O oynasa bu oynasa diye tartışmalar oluyor biz bu tartışmaları saygıyla dinleriz ama oyuncuları zehirleyecek kafalarını karıştıracak düşünceler görmedik. Bu da medyanın takıma üstün bir şekilde desteğinden geçiyor. Şu an elimizdeki kadroda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyorum. Yusuf’a geçmiş olsun Abdülkadir, Dorukhan bakacağız onların durumunu değerlendireceğiz ama kadro iskeleti belli. Mevcut oyun formatını üstüne çıkarmak istiyoruz. Savunma anlayışındaki değerlerimizi koruyup geliştirirken aynı zamanda hücum fonksiyonlarımız da nasıl gelişebilir oyuncu bazında mı taktik bazda mı ona bakacağız. Oynayacağımız hazırlık maçlarında şuan elimizde olan oyuncuların genel bir oyun yapısı var.''

"Bizim şanssızlığımız dördüncü torbadan en güçlü takımın gelmesi"

"Futbol hep değişkenlik isteyen bir oyun ama temel felsefe olarak bir oyun yapısı üzerine kurarsanız o zaman kolay olur ama külliyen yıkıp yaparsanız hem oyuncu hem taktik anlayışında o zaman elinizde hiçbir şey kalmaz. Şu anda o konuda iyiyiz ama oyun esastır. İtalya maçına çıkarken turnuvanın ilk maçına çıkıyoruz. Kazansak da kaybetsek de önümüzde 6 puan olacak. Bizim şansızlığımız dördüncü torbadan en güçlü takımın gelmesi. Şuan FIFA sıralamasında 22. sırada bizden daha iyi durumda ama biz genelde başladığımız zaman da üstümüzde olanları geçiyoruz şimdi inşallah onu da geçeriz. Bütün oyuncularıma hep aynı şeyi söylerim sizden olağandışı bir şey istemem var olan gayreti göstersin isterim. Yoksa bir mucize yapsın yok öyle bir şey. İzlanda maçı sonrası mağlubiyet sonrası soyunma odasında hiçbirinizin başı öne eğilmesin burada kaybettik eksikliklerimizi düzelterek sonuç alacağız dedim. Röportajda 2020’ye gideceğiz dedim beni yanıltmadılar. İddialı laflar kolay etmem ama iddialı işler yaparım. İtalya maçına çıktığımız zaman çok iyi futbol oynayıp havaya girmeye gerek var. Kaybedebiliriz de ama başımız eğik olmayacak skor ne olursa olsun oyunun güzelliğini keyfini herkesin hayranlıkla izlediği bir oyun anlayışı ortaya koymak isteriz. Ama kötü bir sonuç olursa fairplay dışına çıkmayacağız. Taraftarlarında öyle olmasını istiyorum. Hatta taraftarlarımızın hayranlık içinde bırakacak davranışları olsun istiyorum. O yüzden futbol adına doğru işler yapacağız İtalya karşısında kendi gücümüzü göreceğiz üç puan olursa seviniriz beraberlikte iyi asıl sermayemiz oynadığımız oyun olacak.''

"Forvet mevkiimizde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum"

Forvet mevkiimizde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum turnuvaya kadar daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bu turnuvayı geçirmeye aday bir Burak var elimizde Cenk var bunun arkasında Kenan var Ahmet Kutucu, Enes var oyunculardan turnuvaya kendilerii şimdiden iyi hazırlamalarını istiyorum, kendi takımları için oynasınlar ama bizi de unutmasınlar çünkü turnuvanın başlangıcı çok çok kısa bir süre içinde çok çabuk gelecek. Burak üst seviye bir oyuncu hep oynamak durumunda Cenk oynamadığı için sıkıntıda ama çalışmayı çok seviyor. Takımı ile ilgili son kararı kendisi verecek. Cenk ile görüştüm takımından gitmeyeceği konusunda ben aynı kanaatteyim oynamayan oyuncu kiralık olsa da oynayacağı bir kulübe gitmesinde yarar var.

Azerbaycan’da oynayacağımız için çok mutluyuz. En azından iki maçta alacağımız altı puan veya dört puan bizi gruptan çıkaracağını düşünüyorum. Bu bağlamda bu desteği de orada göreceğimizi umuyorum taraftarlar konusunda bir sıkıntı yok seyahat konusunda olabilir ama bunu bahane etmemeliyiz.

Futbol cesaret işidir çok yetenekli bir oyuncu olabilirsiniz ancak cesaretiniz yoksa kaybolmaya mahkumsunuz. O hırsı göreceksiniz inatla savaşacak oyuncu. Bu takımda o duyguyu görüyorum bir tek sıkıntımız var takımla ilgili bu tip başarıları yakalayan takımlar ve oyuncular kısa sürede bi yere geldikten sonra toplumun da ilgisi ve sevgisi ile beklendiği büyütüldüğü zaman olgunluğu sağlayamazsa beklendi büyütüldüğü zaman olgunluğu sağlayamazsa sorun oluyor.

Bu takım başarısızlık görmedi yani uzun vadeli bir başarısızlık görmedi hep söylüyorum bu turnuva çok önemli bu turnuvada hem kazanıp hem sonunda biz gruptan çıkmamız öncelikli önemlidir ondan sonra gidebileceğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Her halükarda ne olursa olsun bir tecrübe kazanıp Dünya Kupası’na gittiğimizde bu tecrübeyi ortaya koymalıyız.

"Suat Serdar ile ilgili girişimler yaptık ama olmadı"

Suat Serdar ile ilgili girişimler yapılmıştı, uyum sorunu olmadı. Schalke maçını izlemeye gitmiştim ve orada Suat’ın babasıyla temasa geçtik olumluydu hatta evrakları bekliyorduk ama olmadı hepsine saygı duyuyorum. Tercihlerini farklı yapabilirler ama iki taraf için de garanti oynayacak diye bir durum yok. Tolgay ve Kerem örneğin bizde olsalardı alırdım ancak diğer tarafı seçtiler buna saygı duyarım. Biz her yerdeki oyuncularımızı takıma kazandırmak isteriz.

Geçmişte olanların hesabını görmedim, kin duygum yok. İki taraftan da yanlışlar yapılmış olabilir. Geçmiş ilişkilerimde kaybettiklerim bana hep güç olarak dönmüştür. Birine kızmak yerine ondan öğrendiklerim daha değerli onlar beni ayakta tutmuştur. Geçmişin birikimini gençlere aktarmak gerek hikaye gibi anlatmalıyız yaratıcı oyuncularımızın önünü açmalıyız ama biz istiyoruz ki bizim gibi olsunlar ışığı gözüne tutmak yerine önlerine tutmalıyız.

Futbolda bir mutsuzluk görüyorum, Milli Takım ve Başakşehir’in başarıları bir ışık saçıyor bu yolda. Herkes mutsuz yok etme savaşına giriyoruz hocalar yöneticiler… Yeni düşünceler üretmeliyiz gelişmeliyiz tek doğru yok doğrular içerisinde en doğrusunu bulmalıyız. Tartışmalıyız teknoloji bugün size yardımcı oluyor geçmişte top bulamıyordunuz. Şimdi rakibi tanıma fırsatı veriyor.

"Cumhurbaşkanımız bizim için büyük avantaj futbolu seviyor"



Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için büyük avantaj futbolu seviyor. Onun da desteğiyle daha iyi dönütler alabiliyoruz. Buradan kulüplere gitmeye sıcak bakmıyorum. Milli Takımda yapacağım en yüksek yerdeyim. Türk futbolunun uluslararası normlara uygun işlemesi için ilerde benden faydalanmasını isterim.

"Kulübün 15 milyon borcu var, 15 verelim 30 milyon borç olur çünkü bor yapma sebebini değil borç ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 14 yabancıya karşı değilğim ama bu şekilde uygulanmasına karşıyım. Borçları yaratan sebeb ne yabancı oyuncular.. Yabancı oyuncu alıyorsunuz borçlanıyorsunuz.

Futbol ekonomisi kötü değil geçmişe göre rakamlar çok iyi kulüpler şirket halini almadıkça yönetime bıraktıktan sonra hesap sorulmuyorsa yaparsınız bunlar çok kolay düzeltilir. Herkes TL ile alsın yabancı oyuncu gelmiyor deniyor. Gelmesin TL üzerinden alsın vergisini de versin biliyoruz ama uygulamıyoruz borçlar devam ediyor."