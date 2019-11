Güneş: Milli Takım kadrosu 20.20'de açıklanacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli hocanın açıklamalarından öne çıkanlar: "A Milli Takım aday kadrosunu saat 20.20'de açıklayacağız. EURO 2020'yi çağrıştırdığı için. O yüzden böyle bir sunum hazırladık. Artık sonuna geldik. 2 müsabaka sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz. Umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek istiyoruz. Biz bu sonuçları aldığımızda, sürdürülebilir başarıyı elde etmek için futbolun paydaşları ile bir araya gelip konuşacağız. Günlük başarılarla avunduk. Arkasından yine hayal kırıklığı oldu. 2022 Dünya Kupası benim için final olacak.

"Kimseye hesap vermem"

- Gideceğim her şehre ve stada rahat rahat giderim ve kimseye de hesap vermem. Bunu jest olarak da yapmam. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacatır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız.

- Ülkemizin her şehrine gideceğiz, her şehirde oynayacağız. Diyarbakır'da oynama düşüncemiz var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Trabzon'da doğdum ama ülkemin her bölgesiyle, şehriyle gurur duyuyorum."