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13.11.2019 - 08:00 |

Güneş'in en önemli kozu Cenk Tosun

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra maçlarında A Milli Takım'ın en önemli kozu olacak.

Güneş'in en önemli kozu Cenk Tosun

EURO 2020 yolunda zafere adım adım ilerleyen Türkiye’de Cenk Tosun golleriyle kritik bir role imza attı. Cenk, özellikle Moldova deplasmanında 2 ve Arnavutluk karşısındaki golüyle adından fazlasıyla söz ettirdi.

Cenk, son haftalarda Everton’da da form yakalayarak ön plana çıktı. Türkiye’nin İzlanda ve Andorra maçlarında da Şenol Güneş’in en güvendiği isimlerden biri tecrübeli golcü olacak.

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