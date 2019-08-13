Güneş’ten Avcı mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ta başarılı olacağına inandığını söyledi.



Siyah-beyazlı ekipte kendisinden sonra göreve gelen Avcı’nın deneyimli bir çalıştırıcı olduğuna vurgu yapan Güneş, “Çok başarılı bir antrenör, başarılarını kimse inkar edemez. Daha önce İstanbulspor’da kısa süre beraber olduğum bir oyuncuydu. Karakter olarak da kulübe uygun olduğunu düşünüyorum. Efendi, saygı değer ve işini çok seven bir teknik adam. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum. Kulüpteki yöneticileri ve oyuncuları da tanıyor. Dolayısıyla yabancılık çekeceğini düşünmüyorum” dedi.

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın her zaman şampiyonluğun doğal adaylarından biri olduğunu sözlerine ekledi.