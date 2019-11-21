Güneş'ten itiraf: Arda'yı hep birlikte yok ettik

İşte Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar:

"A Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Sayın Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Belki etmeyenler vardır. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar! Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır.

Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek.Bir zamanlar dünya markası Arda Turan önemli bir oyuncu. Arda'yı hep birlikte yok ettik. 10-15 yılda ürettiğimizi 1-2 yılda tükettik. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Her düştüğümüzde tekrar büyüme bilgisi beni bugünlere getirdi."

"Kagawa'yı istemedim çünkü..."

'Kagawa'nın alınmasını doğru bulmuyorum' dedim. Çünkü oyuncularımıza ödeme yapamıyorduk. Sağolsun sponsor arkadaşımız transfer etti. Sonra Kagawa geldi, 2 maçta gol attı. 4 oyuncudan sadece 1 tane oynardı. O parayı feda etmeye değer. Yönetimler de bunu yapıyor. Kamuoyunu susturma konusunda başarılı değilim. Beşiktaş’taki son dönemimde, yönetime ‘Kimi isterseniz satabilirsiniz’ dedim. Fakat o parayla kalanların borçlarını ödeyin dedim. Bursaspor'da da kriz vardı. Oyuncular idmana çıkmıyordu. Paraları kötü yönetiyoruz. Çok paralar giriyor kulüplere. TFF'den ricamız denetimi çok güzel yapması"

"Pochettino'nun neden ayrıldığını biliyorum"

Pochettino, Tottenham'da harika işler yaptı, çok iyi bir takım kurdu ancak Pochettino'nun Tottenham'dan neden ayrıldığını ben biliyorum, siz de araştırın, bulursunuz."