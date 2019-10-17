Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Baskonia: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %57’si Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor.

Orçun Konaklılar’ın Yorumu

İç sahada ligdeki Gaziantep maçını da cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Fenerbahçe Beko, bu sezon ilk kez Baskonia maçıyla evinde seyircisinin önüne çıkacak.

EuroLeague'e 2011-12 sezonundan sonra ilk kez 2'de 0 ile başlangıç yapan Fenerbahçe'de çok olumsuz bir tablo görmüyorum. Sakatların dönüşü ve rollerin oturmasıyla sorunlar çözülecektir. Nitekim Vesely, Kızılyıldız deplasmanında hücum anlamında henüz tam dönememiş olsa da adam değişerek yapılan savunmada ilk yarıda etkisini göstermişti. Sakatlıkların azalması, Fenerbahçe'nin ana sistemini yine işlevsel kılacaktır.

Baskonia, EuroLeague'e Zalgiris deplasmanında aldığı galibiyetle başladıktan sonra Khimki Moskova deplasmanında kaybetti. İspanya Ligi'ne de Estudiantes galibiyetiyle başladıktan sonra oynadıkları 3 maçı da kaybettiler. 3 deplasman üst üste oynayarak EuroLeague'e başlamaları talihsizlik. Bu düzeyde çıkış yapabilecek potansiyelleri kadrolarına kattılar ama biraz daha zamana ihtiyaçları var gibi.

Fenerbahçe Beko'da Joffrey Lauvergne, sakatlığı nedeniyle bu maçta yer almazken Baskonia cephesinde de Luca Vildoza'nın durumu şüpheli. Khimki maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu, ligdeki Bilbao maçında forma giyemedi. Onun oynayıp oynamama durumu Baskonia açısından çok kritik bir önem taşıyor. Yeni transferlerden Nik Stauskas, Bilbao deplasmanında ilk maçına çıktı ki temsilcimiz karşısında da ilk EuroLeague maçına hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin seyircisi karşısında biraz arka planda kalan gücünü ortaya koyacağını düşünüyorum. Vesely'nin ikili oyunlardaki hem savunma hem hücum performansı Baskonia'nın eksik yönlerine büyük darbe vurabileceğinden onun durumunu öncelikli görüyorum. İlk yarı daha ideal bir Fenerbahçe rotasyonu görebileceğimizi düşünerek ilk yarı 1 diyorum.

CSKA Moskova - Khimki Moskova: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %29’u kuponlarında CSKA galibiyetine yer vermiş durumda.

Gökhan German’ın Yorumu

Euroleague'de Rus derbisi. İki takım da oynadıkları ikişer maçı kazandı. Khimki evinde Maccabi ve Baskonia'yı mağlup etti. 3. haftada da Moskova dışına çıkmayacaklar. CSKA da, Valencia ve Bayern Münih'i devirdi. Her ne kadar VTB Ligi'nde iki mağlubiyet alsalar da, Euroleague'de iyi gidiyorlar. Bu maçı da kazanırlar ama Khimki genelde CSKA'ya kolay yenilmiyor. İki takım arasında, CSKA'nın sahasında oynananan son iki maçta ortalama 190 sayı civarı sayı çıktı. Yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Tercihim 163.5 üstü.

Zalgiris Kaunas – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %28’i Real Madrid galibiyetinden yana.

Tamer Oyguç’un Yorumu

Real Madrid evindeki iki maçı zor da olsa kazandı. Geçen hafta Maccabi'yi son saniye basketi ile yendiler. Zalgiris de evinde Baskonia'ya mağlup olurken, ardından Milano karşısında iyi mücadele etti ama kaybetti. Henüz hazır değiller. Real Madrid, kazanır. 80 sayının üzerinde skor üreteceklerdir.

Panathinaikos - A. Milano: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %26’sı ev sahibi Panathinaikos’un maçı kazanacağını düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Asvel deplasmanında istediğini alamayan Yeşiller, evlerinde sezon boyunca kazanarak play-off hedefini ayakta tutmaya çalışacak. Nick Calathes hafta sonu oynanan Promitheas maçında 17 dakikada 11 asist yaptı. Mitoglou verilen şansı çok iyi kullandı 15 sayı ve 9 riboundlık performans gösterdi.

Milano ise geçen hafta oynanan Zalgiris Kaunas maçında 2 farklı oyun sergiledi. Maçın başında inanılmaz istekli ve ne yaptığı bilen görüntüsüyle ezici bir üstünlük yakaladı. Fakat arkasından Saras’ın hamlelerine cevap veremediler.

Messina’nın takımı biraz daha zamana ihtiyacı var kuşkusuz ve henüz deplasmanda oynamaya ne kadar hazırlar şüphelerim var.

Panathaikos maçı kazanır fakat Milano’nun da maçta kalabileceğini düşünüyorum. 10 handikap avantajı ile Milano denenebilir.