Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Sivasspor: Maç Sonucu 1

Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü Galatasaray’ın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor.

Evren Göz’ün Yorumu

Şampiyonlar Ligi'nde kritik Real Madrid öncesi Galatasaray kadroda rotasyona gidecektir. Sivasspor da ligin istikrarlı takımlarından biri ancak sarı kırmızılılar zorlansa da maçı kazanır.

KGV var seçeneği de tercih edilebilir. Bu karşılaşmada ayrıca ikinci yarı daha çok gol olacağını düşünüyorum.

Nice – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i Paris Saint Germain’in kazanacağını düşünüyor.

Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Sürpriz bir sonuç çıkabilecek bir karşılaşma. Paris yavaş yavaş ritmini buluyor ama hala geçen sezonki durumlarında değiller. Ev sahibi Nice de kapandığı zaman açmak pek kolay olmuyor.

Bu karşılaşma yine klasik bir Paris SG maçı olacaktır. Yani ilk yarı berabere tamamlanır ve ikinci yarı Paris’in yıldızlarından birisi kilidi açar.

Frankfurt – Leverkusen 2.5 Gol Üstü

Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleye bahis yapan üyelerin %30’u karşılaşmanın gollü geçeceğini düşünüyor.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Leverkusen kazanırsa geçici de olsa liderliği ele geçirebilir. Camia içerisinden uzun süredir hiç olmadığı kadar iddialı açıklamalar geliyor, kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi'ni şart koşuyor. Milli ara öncesi Leipzig ile berabere kalan Leverkusen bazen çok iyi oyununu puanlarla süslemeyi unutuyor. Frankfurt'ta da bu sezon aynı sorunlar var. Kolay gol yiyen bir takım görüntüsü veriyorlar ama neyse ki kolay da atıyorlar. Bu yüzden bu akşam 2,5 gol üstü olası bir sonuç.

Barcelona – Alba Berlin Maç Sonucu 1

Euroleague’de oynanacak heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %27’si ev sahibi Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Tamer Oyguç’un Yorumu

Barcelona bu yıl evinde oynadığı maçların hepsinde 80'in üzerinde sayı attı. Alba Berlin'e karşı daha da fazla atacaklarını düşünüyorum. Son lig maçında Valencia'yı 97-94 yendiler. Alba Berlin de çok atıp çok yiyen bir takım. Bu maçta yüksek skor bekliyorum. 160.5 sayı baremi aşılır.