Günün en çok oynanan maçları

Juventus – Genoa: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %66’sı kuponlarında Juventus galibiyetine yer vermiş durumda.

Ozan Gür’ün Yorumu

Lecce deplasmanında etkili oyuna rağmen kaçan net fırsatlar maçı beraberliğe götürdü. Özellikle Bernardeschi’nin kaçırdığı pozisyon hafızalarda kaldı. Genoa, yeni hocası Motta ve farklı taktiğiyle Brescia karşısında kazandı. Motta, oyun kurgusundaki farklılığıyla ligde damgasını vuracak gibi. Juventus’da Pjanic, Costa, Ramsey ve Chiellini sakat. Ronaldo’nun sahada olma ihtimali yüksek. Genoa’da Pajac, Criscito, Favilli ve Sturaro, sakat olan isimler. Genoa, yeni hocasıyla ofansif oyunda etkin bir kimliğe büründü. Juventus karşısında etkili olmalarını bekliyorum. Gollü bir mücadele bizi bekliyor. Tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Real Madrid – Leganes: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %66’sı Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Futbolun enteresan oyun olduğunun göstergelerinden biri de iki takımın son maçları. ElClasico’nun ertelenmesi nedeniyle son maçını Mallorca deplasmanında oynayan Real, 1-0’lık şok yenilgiyle dönmüştü. Lig sonuncusu Leganes ise sezonun ilk galibiyetini geçen pazar günü Mallorca önünde aldı. Gerek oyun gerek skorlar itibarıyla Real Madrid çok iyi gitmiyor gözükse de en büyük şansı Barcelona dahil tüm takımların da puan kayıpları. Ancak Barça’nın toparlandığını düşünürsek artık şampiyonluk şansı için Zidane’nın öğrencilerinin daha dikkatli olması şart. Bale’in durumu belirsiz. Savunmada Odriozola cezalı. Real kazanır ancak 4 gol olmaz düşüncesindeyim.

Liverpool – Arsenal: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %48’i bu maçta Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Liverpool için hedef tamamen Premier Lig şampiyonluğu. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde de yine çok iyi şekilde yola devam ediyor olsalar da bu sene hedef çok daha bariz. Hafta sonunda da rakibinin form durumu düşük olsa da Tottenham gibi çok zor rakiplerden birini, geriye düşmelerine rağmen yendiler. Maçın tamamında da hak ettiler. Arsenal ise karışık durumda ve istikrarsız tablo sürüyor. Crystal Palace önünde 2-0 öne geçip koruyamadılar. Bir de oyundan çıkarken kaptan Xhaka ile ilgili yaşananlar camiayı hareketlendirdi. Ligde Arsenal'den bir beklentiye girilmez, Emery'den hiç girilmez. Şu anda tek faydalanabilecekleri durum Liverpool'un bu denli formuna rağmen kupayı göz ardı edebileceği fikri. Bu nedenle Klopp'tan rotasyon gelebilir, sürpriz bir sonuç da çıkabilir. Ama en güzeli, futbolun oynanacağı stadyum Anfield ise gol vazgeçilmez.

Napoli – Atalanta: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %24’ü her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

Ozan Gür’ün Yorumu

Udinese karşısındaki 7 gollü galibiyet Atalanta’nın ofansif oyundaki kalitesini bir kez daha ortaya çıkardı. Avrupa liglerinde M. City’den sonra en çok gol atan takım Atalanta (28). Napoli, Spal deplasmanında kayıplara devam etti. Mertens’in kötü performansı maça etki ederken, Napoli’nin ligde yaşadığı kayıplar sıkıntıyı artırıyor. Napoli’de Hysaj, Manolas ve Malcuit, sakat olan isimler. Atalanta’da Masiello ve Zapata, kadroda yoklar. Napoli’de aksaklıklar yaşanıyor olsa da iki takımın ortak noktası gol. Bu anlamda gol bahislerini değerli buluyorum. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak.