Günün En Çok Oynanan Maçları

Ankaragücü – Gaziantep FK: İlk Yarı Beraberlik

Süper Lig’de 10. haftanın kapanışında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen üyelerin %14’ü Gaziantep FK’nın kazanacağını öngörürken %13’lük kesim de beraberlikten yana tercihte bulunmuş.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan 1 puan alabilen Ankaragücü, kupada iki alt ligden Kırklarelispor’a elendi. Kısıtlı kadro yapıları ve maddi sıkıntılarla işleri zor gözüküyor.

Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Moke ve Scarione dışında cezalı Sedat Ağçay da görev alamayacak.

Sumudica’lı Gaziantep FK, 4 maçtır kazanamıyor. Onlarda da düşüş söz konusu. Oğuz Ceylan ve Kayode cezalı durumda. Muhammet Demir, Aziz Tetteh, Mehmet Erdem Uğurlu ile Muğdat Çelik de sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemecekler. Ciddi eksikleri var.

İki takım da çıkış arıyor. Maça kontrollü başlarlar. İlk 45 dakikada denge bozulmaz.

Spartak Moskova – Arsenal Tula: Maç Sonucu 1

Rusya Premier Ligi’nde haftanın kapanışı canlı bahis heyecanıyla Misli.com’da yaşanıyor. Tek maç seçeneği de bulunan maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si Spartak Moskova’nın galip geleceğini kuponlarına eklemiş.

Halil Demirkan’ın Yorumu

Geçtiğimiz hafta Lokomotiv deplasmanında 3 gollü galibiyet alarak sürpriz yapan ve moral depolayan Spartak, ligde 7 haftadır galibiyet alamayan Arsenal Tula'yı ağırlayacak. Ev sahibi Spartak'ı mücadelede bir adım önde görüyorum. Bankocular için de ev sahibi ekibin çifte şansını öneriyorum.

Bochum – Nürnberg: Maç Sonucu Beraberlik

Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek ve canlı yayınlanacak mücadelede Bochum ile Nürnberg karşı karşıya geliyor. Maça bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihleri de birbirine yakınlık gösteriyor. Üyelerin %22’si 2.5 gol üstüne yönelirken %16’lık kesim ise karşılaşmanın berabere biteceğini düşünüyor.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Bochum için efsane bir gece olabilirdi ama hüzünle bitti. Kupada Bayern karşısına maçın bölümlerine kadar önde götüren Bochum son anda maçı kaybetti ve kupadan elendi. Yapılan hatalarla gelen goller takımı bir hayli üzdü. Nürnberg de eski bir Bundesliga temsilcisi Kaiserslautern'e elendi kupada. Tarihlerinde 38 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçı öncesi ev sahibinde önemli bir eksik var. Takımın en golcü ismi Ganvoula cezalı duruma düştü. Son 3 lig maçını kazamayan Nürnberg'in de bitirici silahları sınırlı. Bu durumda beraberlik önermek gerekiyor sanki.

SPAL – Sampdoria: Maç Sonucu Beraberlik

İtalya Serie A’da hafta SPAL ve Sampdoria arasında oynanacak maçla kapanıyor. Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihi ise beraberlikten yana. Mücadeleyi kuponuna ekleyen üyelerin %19’u karşılaşmanın eşitlikle tamamlanacağını düşünüyor.

Ozan Gür’ün Yorumu

Milan deplasmanının ilk yarısında dengeli oynayan bir Spal vardı. İkinci yarıda rakibin baskın oyununa teslim olan Spal, beşinci dış saha maçını da kaybetmiş oldu. Sampdoria, Raineri ile çıktığı üç maçta moral anlamında çok değerli olan galibiyeti bulamadı. Son Lecce maçında rakibin maçın başında bulduğu gol Sampdoria’yı sıkıntıya soktu ve son dakika golüyle beraberlik geldi. Raineri, oyun içinde değişimler ve oyuncu rotasyonları yapmaya devam ediyor. İyi bir Sampdoria için zamana ihtiyaç var. Spal’da D’Alessandro ve Fares, sakat olan isimler. Konuk ekipte önemli bir eksik bulunmuyor. İki takımın güven anlamında yeterli seviyede olmadığı ortada. Bu yüzden taraf bahsi riskli. Orta skor beklentim var. Tercihim TGS 2,3 olacak.