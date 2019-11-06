Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid - Galatasaray : Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %29’u Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Temsilcimiz Galatasaray, grupta dördüncü karşılaşmada Real Madrid deplasmanına konuk olacak.

Grupta 1 puana sahip temsilcimiz adına kritik bir karşılaşma. Olası bir mağlubiyette ilk iki şansı kalmıyor. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var.

La Liga’da sahasında ağırladığı Real Betis’le berabere kalan Real Madrid, Barcelona’nın mağlup olduğu haftayı iyi değerlendiremedi. Ev sahibinde Bale, Vinicius ve James Rodriguez’in tedavileri sürüyor. Galatasaray’a karşı oynamayacaklar.

Sarı kırmızılılarda ise sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3 maçta fileleri havalandırmasına tek takım. Gol yollarında sıkıntılı. Real Madrid’de eksikler olsa da kadro derinliği var. Kroos, Modric, Benzema, Hazard gibi yıldızlara sahipler. Bernabeu’da işimiz zor. Erken gol motivasyonumuzu bozabilir. Real Madrid’in en az 2 farkla kazanmasını bekliyorum.

PSG – Club Brugge: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %33’ü kuponlarında Paris galibiyetine yer vermiş durumda.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Grupta kayıpsız ilerleyen PSG, ilk 3 maçta gol bile yemedi! Brugge’de 5-0 kazanan PSG, bu maçta rotasyon uygulayabilir. Ama buna rağmen tarifeleri değişmez diye düşünüyorum. Madrid deplasmanı öncesinde grup liderliğini almak isteyen PSG’nin bu maçta da en az iki farklı kazanması şaşırtmayacaktır.

L. Moskova – Juventus: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %49’u Juventus’un rakip sahada kazanacağından emin.

İlker Kaşka’nın Yorumu

İtalya’da oynanan ilk karşılaşmada zorlanarak 3 puanı alan lider Juventus deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon savunma hattında problemler yaşayan Juventus bu karşılaşmada aynı problemleri yaşayabilir. Deplasmanda gol bulan Lokomotiv bu mücadelede gol bulacaktır.

Eksikler:

Lokomotiv Moskova: Jefferson Farfan ve Boris Rotenberg.

Juventus: Giorgio Chiellini, Emre Can, Mario Mandzukic ve Juan Cuadrado

Atalanta – M. City: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %43’ü konuk Manchester City’den yana seçimini yapmış durumda.

Cihat Akbel’in Yorumu

Manchester City hafta sonu yürekleri ağızlara getirdi ama son dakika golüyle Southampton’a karşı geri dönmesini bildi… Ligde Liverpool’u kovalıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçı da kazandılar. Bu dakikadan sonra grup liderliğini vermeleri çok zor. İngiltere’de oynanan maç 5-1 bitmiş ve bir o kadar da gol pozisyonundan yararlanılamamıştı. Yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. O maç için köşemizde 6+ gol seçeneğini işaretlemiştik. Bu sefer biraz daha temkinli olup garanti olana gidebiliriz. Atalanta hafta sonu içeride Cagliari’ye 2-0 kaybetti. Josip İlicic 39. dakikada kırmızı görünce işler karmaşıklaştı. Tabii o maçta 10 kişi olmalarına rağmen müthiş bir baskı kurduklarını da hatırlatmak gerekiyor. Gasperini’nin takımı alkışı çokça hak eden Avrupa’da seyir zevki en yüksek takımlardan biri… Bu maçın da nefes kesmesini bekliyorum. Ev sahibinde Duvan Zapata’nın durumu kritik… İtalyan gazeteleri büyük ihtimalle oynayamayacağını yazıyor. Manchester City’de de önemli eksikler var: Uzun zamandır forma giyemeyen Leroy Sane ve Aymeric Laporte yok. Bunun dışında da Rodri, David Silva ve Zinchenko İtalya’ya götürülmeyecek. Foden de kırmızı kart cezalısı… İki takımın da gol atmak için sahada olmasını bekliyorum.

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