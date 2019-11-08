Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe - Kasımpaşa : Maç Sonucu

Misli.com üyelerinin %481’i Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, lider olma şansını iyi kullanamadı. Adil Rami ve Max Kruse’nin tedavileri sürüyor. İki oyuncunun da oynaması beklenmiyor. Dünkü son antrenmana katılmayan Emre Belözoğlu da forma giyemeyecek.



Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 3 maçtır kaybetmiyor. Sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka dışında cezalı Quaresma da Fenerbahçe deplasmanında görev alamayacak.



Fenerbahçe’nin Kayserispor mağlubiyeti sonrası hata yapmayacağını düşünüyorum. Quaresma ve Thiam’ın yokluğu Kasımpaşa adına büyük eksiklik. İç saha avantajıyla Fenerbahçe kazanır. Oranı biraz daha yükseltmek adına Fenerbahçe kazanır 1.5 üstü olur tercihi de oynanır.





Real Sociedad – Leganes: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %53’ü kuponlarında Sociedad galibiyetine yer vermiş durumda.

Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Sociedad çok iyi takım diye belirtiyorum sezon başından bu yana ancak öyle enteresan işlere imza atıyor ki inanılmaz. Önceki hafta iç sahada Levante'ye kaybettiler sürpriz şekilde. Ancak geçen hafta da Granada gibi sezonun flaş takımlarından birine karşı çok zor deplasmanda kazandılar. 22 puandalar ve Barça ve Real Madrid ile aynı puanda zirveyi paylaşıyorlar. Leganes ise ligin dibinde. Mallorca galibiyeti ile 2 hafta önce 3 puan siftahı yaptılar ancak nafile gözüküyor. Sonrasıda Real Madrid yenilgisi normal ama iç sahada Eibar'a geçen hafta kaybettiler. İç saha maçlarından puan alamazsanız veda yakın olur. Maçın üst oranı çok cezbedici. 2.00 oran verilmiş. Aslında sadece bunu oynarım, yeterli. Sociedad'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu nedenle 1 ve ÜST ile oranı biraz daha fantastik hale çevirebiliriz.



Fenerbahçe – Bayern Münih: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %44’ü Fenerbahçe’nin evinde kazanacağından emin.

Gökhan German’ın Yorumu

Fenerbahçe Beko çıkış arıyor ve bu maç onlardan biri. 4 deplasman yenilgisinden sonra geçen hafta iç sahada Zalgiris'e karşı şok bir yenilgi aldılar. Artık mağlubiyete tahamülleri kalmadı. Takım tam kadro ve eksik yok. Bayern, evinde 3 galibiyet alırken deplasmanda oynadığı iki maçı da kaybetti. Takımın önemli isimlerinden Dedoviç'in sakatlığı var ve durumu maç saati belli olacak. Fenerbahçe'nin kazanıp ikinci galibiyetini alacağını düşünüyorum.

Köln – Hoffenheim: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %24’ü maçta 2,5 Gol üstünden yana seçimini yapmış durumda.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Köln'de kötü geçen derbi sonrası Teknik Direktör Achim Beierlorzer'in gönderilmesi gündeme geldi ama kulüp son bir şans verme kararı aldı. Köln bu maçta da istenilen futbolu ve istenilen skoru alamazsa, milli arada yeni bir teknik direktör arayışı olacak. İşlerinin oldukça zor olduğunu söylemek lazım çünkü Hoffenheim son haftalarda adeta alev aldı ve üst üste galibiyetlerle üst sıralara tırmandı. Alfred Schreuder'in oynatmak istediği futbolu anlamak için biraz zaman aldı ama işler iyi gidiyor. Köln gol yemeye müsait bir takım, iç sahada hücumcuları da iyi iş çıkartıyor. Hoffenheim'ın durumu ortada. Beklentim 2,5 gol üstü.