Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep FK – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Evren Göz’ün Yorumu

Sarı kırmızılı takım kırıcı ve psikolojik anlamda oldukça yorucu Madrid deplasmanının ardından Süper Lig'de Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Sahada yokları oynayan Galatasaray’ın taraftarına kendini affettirmekten başka bir şansı yok. Kazanmak zorundalar. Tercihim MS:2.

Tottenham – Sheffield United: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %80’i aşkın bölümü Tottenham’ın mücadeleden galip ayrılacağı görüşünde.

Can Tongo’nun Yorumu

Tottenham açısından hafta içi Kızılyıldız deplasmanında elde edilen sonuç moralleri yerine getirdi. Kuzey Londra temsilcisi 4-0 kazanmayı başardı ve Heung Min Son öne çıktı. Sakatların büyük bölümü iyileşti ve bu maçta iç sahada oynayacaklar. Sheffield bu yılın flaş ekibi olarak gözüküyor. Kimseler onlara şans vermese de 11 haftanın sonunda 6. sırada yer alıyorlar. Buna rağmen ben Tottenham’ın kazanmasını bekliyorum.

Inter – Hellas Verona: Maç Sonucu 1

Mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %78’i ev sahibi Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Ozan Gür’ün Yorumu

Devler liginde ilk 11’in dışında alternatifi düşük olan kadro sıkıntılı bir Dortmund mücadelesi yaşadı. Conte’nin bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadığını daha önceki yazılarımda belirtmiştim. İnter, alternatifleri güçlendirdikçe devler liginde istediği işleri yapabilir. Verona, ırkçı söylemlerle geçen mücadelede Brescia engeli aştı. Verona için olumu düşüncelerim kısıtlı. Topladıkları puanlar ise onlar için büyük bir şans. İnter’de Sanchez ve D’ambrosio’nun sakatlıkları devam ediyor. Konuk ekipte Bocchetti, Pazzini, Badu ve Bessa, sakat olan isimler. İnter, kolay geçebileceği bir rakiple oynayacak. Öncelikli tercihim İnter galibiyeti olacak. Alternatif düşünenler 2,5 gol üstü bahsine yönelmeli.

Bayern Münih – B. Dortmund: Maç Sonucu 1/2.5 Gol Üstü

Bundesliga’da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’i Bayern Münih’e oynarken, %30’u ise mücadelenin 2.5 gol üzeri tamamlanacağını düşünüyor.

Fatih Demireli’nin Yorumu

Büyük maç geldi çattı. Bayern belki de sırf bu maç yüzünden teknik adam değişikliğine gitmişti geçtiğimiz hafta. 5-1'lık Frankfurt mağlubiyeti sonrası Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern, geçici olarak Hansı Flick'i takımın başına getirdi. Flick'in takımı Olympiakos'u çok da iyi oynamadan 2-0 ile geçti. Dortmund haftaiçini biraz daha heyecanlı geçirdi. 2-0 geriye düştüğü Inter maçını 3-2 kazanan Dortmund, ligde de geçtiğimiz hafta yenilgisiz Wolfsburg'u rahat geçmişti. Son yıllarda Dortmund'a karşı iç sahada farklı skorlar elde eden Bayern, bu sefer bir tık daha fazla zorlanacaktır. Öyle da böyle 2,5 gol üstü bekliyorum.