Günün En Çok Oynanan Maçları

Bosna Hersek – İtalya: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %37’ye yakını konuk ekip İtalya’nın kazanacağını düşünürken toplam %30’luk kesim ise gol bahislerine yönelmiş durumda.

Ozan Gür’ün Yorumu

Bosna’nın gruptan çıkma şansı artık kendi elinde değil. Finlandiya’nın Liechtenstein karşısında alacağı galibiyet Bosna’nın hayallerini sona erdirecek. İtalya, Mancini ile Liechtenstein deplasmanında kazanarak 10 maç aralıksız kazanma rekorunu kırdı ve bu İtalya tarihi için önemli bir ot olarak kayıtlara geçti. Kazanmanın yanı sıra savunmada kusursuz olan İtalya, oynadığı 8 maçta kalesinde 3 gol gördü. Mancini, kendi rekorunu geliştirmek isteyecek. Rahat konumları, bu maçı da kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Tercihim İtalya galibiyeti olacak.. Alternatif düşünenler ilk maçta olduğu gibi TGS 2,3 bahsini değerlendirilmeli.

Brezilya – Arjantin: Maç Sonucu 1

Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i Brezilya’nın kazanacağını düşünüyor.

Ersin Aslan’ın Yorumu

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde tarafsız bir sahada iki ezeli rakip hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Brezilya'da Neymar kadroda yer almıyor; Firmino, Gabriel Jesus, Coutinho takımın hücumunda önemli isimler. Arjantin'de ise Messi kadroda; bu sezon oldukça formda olan Lautaro Martinez de hücumda önemli silahı. Agüero ve Dybala da kadroda yer alıyor. Son 4 hazırlık maçında da kazanamayan Brezilya Arjantin ile son iki maçını kazanmayı başardı. Bu maçta iki takımın da arasındaki rekabeti de hesaba katarak kontrollü oynayacağını düşünüyorum. Maçta fazla gol beklemiyorum, skorun 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum.

CSKA Moskova – Fenerbahçe: Maç Sonucu 1

Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasındaki zorlu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %19’u ev sahibi CSKA’dan yana.

Can Özay’ın Yorumu

Fenerbahçe skoru 6-7 oyuncuya dengeli yayınca istediği performansı alıyor fakat bir oyuncu skor yükünü tek başına çekmeye çalışınca diğer oyuncuları oyundan soğutuyor. Bu noktada koç Obradovic çözüm ürettiği takdirde çok önemli bir adım atmış olacaklar. Kötü sonuçlara rağmen elde kaliteli bir takım var. Sakatlıktan gelenlerinde fiziksel gücünü geri kazanmasıyla birlikte pozitif sonuçları da almaya başlayacaklardır. Zorlu bir maç bekliyorum ve tahmin yapması kolay bir maç değil. Canlı bahis oynamak açısından daha ideal bir maç olacağını düşünüyorum fakat CSKA Moskova’nın maça hızlı başlayıp ilk çeyrek skoru alması sürpriz olmayacaktır.

Romanya – İsveç: Karşılıklı Gol Olur

Romanya ile İsveç arasındaki karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’e yakını mücadelede her iki ekibin de gol bulacağını düşünüyor.

Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Romanya taraftarı önünde artık kazanmaktan başka bir şansı bulunmuyor. Norveç ise grupta sergilediği başarılı futboluyla puanlar toplamayı başardı. Sadece İspanya karşısında maç kaybeden konuk ekip büyük avantaja sahipler. Bu zorlu deplasmanda alacakları en kötü beraberlikle rahat bir nefes alıp grubun son maçında güçsüz rakibi Faroe Adaları’yla karşılacaklar. Takım olarak skor üretmekte zorlanmayan Vikingler baskılı bir futbolla giriş yapacaklardır. Bu karşılaşmada iki ekipte gruptaki hedefinden kopmamak adına açık futbol sergileyip karşılıklı goller bulacaklardır.