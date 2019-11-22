Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Başakşehir: Maç Sonu 2

Süper Lig’in 12 hafta açılışında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Aynı zamanda canlı bahis imkanı da olan karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanacak Maçta Ertan Süzgün’ün Yorumu

Başakşehir, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Galatasaray’da sakat oyuncuların durumu moralleri bozdu. Visca, Elia, Crivelli gibi kaliteli silahlara sahip Başakşehir deplasmanda da olsa puan almayı başarır.

Dortmund – Paderborn: Maç Sonu 1

Borussia Dortmund ile Paderborn oynanacak ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleye bahis yapan üyelerin %55’lik oranla yarısından fazlası ev sahibi Dormund’un kazanacağı görüşünde.

Misli.com’da Canlı Bahis Oynanacak Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

B.Dortmund bu sezon beklentileri çok karşılayamasa da halen şampiyonluk şansını devam ettiriyor. Özellikle de kendi sahalarındaki avantajı çok iyi kullanıyorlar. Paderborn ligin dibinde ve Bundesliga'nın da en kırılgan takımı. Bir gol yedikten sonra çok çabuk çözülüyorlar. Bayern maçından farklı yenilgiyle çıkan Dortmund için, Paderborn mücadelesi çıkış karşılaşması olabilir.

Paris Saint Germain – Lille: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan Canlı Bahis imkanı olan maçta lider Paris Saint Germain evinde Lille ile karşılaşıyor. Mücadeleye bahis yapan üyelerin %43’ü PSG’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis Oynanacak Maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Bu maçın ardından hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e konuk olacak olan Paris SG, bu karşılaşmada sadece 3 puan peşinde olacak. Farklı skor ya da baskılı oyun, yıldızlarından birinin sakatlanmasına neden olabilir bu nedenle çok gol beklemiyorum. Lille de geçen sezonki performansına hala yaklaşamıyor. Dolayısıyla onlardan da pek umudum yok açıkçası.

Bu maç için güzel orandan bir tercih tavsiye ediyorum. 1.58 orandan, ev sahibi kazanır ve maç 4.5 altı biter.

Asvel – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

Euroleague İddaa bültenindeki Canlı Bahis imkanı olan maçlardan en çok tercih edileni olan Asvel – Fenerbahçe maçında Misli.com üyelerinin %33’ü Sarı-lacivertlilerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’da Canlı Bahis Oynanacak Maçta Gökhan German’ın Yorumu

Asvel evinde 4 maç kazandıktan sonra Anadolu Efes'e kaybetti. Çok dirençli ve mücadeleci bir takım. Fenerbahçe'de ise işler iyi gitmiyor. 5 deplasman maçını da kaybettiler. Kazanabilecekleri bir maça çıkıyorlar ama oynadıkları basketbol hiç umut vermiyor. De Colo ve Westerman'ın sakatlıkları sürüyor. Hücumda çok sıkıntı çekiyorlar. Asvel de sert bir takım. Efes maçı hariç evlerindeki mücadelelerde çok az sayı oldu. Bu maçta da 151.5 barajının aşılmayacağını tahmin ediyorum. Tercihim alt.