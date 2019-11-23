Günün En Çok Oynanan Maçları

Konyaspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %54’ü iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ertan Süzgün’ün Yorumu

Beşiktaş’ta sakat oyuncuların iyileşmesiyle bahar havası yaşanıyor. Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleriyle iyi bir seri yakaladılar.

Sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu kalmadı. Abdullah Avcı’nın ön tarafta N’Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz’ı oynatması bekleniyor.

Konyaspor, son haftalar rakibinin aksine formsuz. Oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildiler. Burnu kırılan kaptan Ali Çamdalı, bu maçta oynamayacak. Sakatlanan Ali Turan da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Shengelia ise cezası nedeniyle yok.

Beşiktaş, kadro kalitesi ve yakaladığı çıkışla Konya’da favori. Zorlansalar da kazanacaklarını düşünüyorum.

Leipzig – Köln: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %65’i Misli.com’dan Canlı izlenebilecek ve Tek Maç oynanabilecek maç için ev sahibi Leipzig kazanır diyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Köln mlili ara sonrası farklı bir yapıyla dönüyor. Hem sportif direktör hem teknik direktör ile yollarını ayıran Köln'de Horst Heldt ve Markus Gisdol göreve getirildi. Bir zamanlar Schalke'de birlikte çalışan ikili, Köln'ü bu zor durumdan kurtarmak istiyor. Ancak işleri oldukça zor. Lig ikincisi Leipzig, defansındaki eksiklere rağmen ligin en iyi takımlarından biri ve Köln'ün buradan puan çıkarması oldukça zor. Ev sahibi favori.

Real Madrid – Real Sociedad: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %65’i iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için ev sahibi Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta M.Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Sociedad özellikle evinde enteresan takımlara kaybetmese, zirvede olması işten değildi. Şu anda Barça ve Real’in 2 puan gerisindeler ve formdalar. Real de toparlandı. Mallorca’ya kaybettikten sonraki 5 resmi maçtan 4’ünü kazandılar.Daha önemlisi 3’ü lig, 2’si Avrupa olmak üzere maçların hiçbirinde gol yemediler. İki takımın da katkısıyla Bernabeu’da gollü maç izleriz.

Torino – Inter: Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde akşam seansında Tek Maç oynanabilecek bu karşılaşma için Misli.com üyelerinin %64’ü konuk Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Torino’nun Brescia deplasmanındaki 4-0’lık galibiyetini ölçü olarak görmemek gerekiyor. İlk yarıda bir kişi eksik kalan rakipleri karşısında skoru arttırmakta sorun yaşamadılar. Fakat son haftalardaki genel oyun yapılarını beğenmiyorum. İnter, arayı iyi değerlendiren takımlardan biri oldu. Yedeklerin takıma daha kolay adapte olabilmeleri adına değerli bir hazırlık programı geçirdiler. Torino’da Zaza ve Falque, sakat. Laxalt, Parigini ve Lyanco’nun durumları maç saatinde netlik kazanacak. İnter’de Sanchez ve Politano’nun sakatlıkları devam ediyor. İnter, kazanma alışkanlığını edindi. Vasat bir performans sergileyen Torino karşısında kazanma şanslarını yüksek görüyorum. Yüksek oran arayanlar için tek farkı İnter galibiyeti de değerli bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

