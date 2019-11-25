Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Gaziantep: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Antalyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Evren Göz’ün Yorumu

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tomas ile ilk maçına çıkacak. Bu tarz durumlarda ev sahibinin motivasyonu yüksek olur ve Gaziantep karşısında Antalya'nın galip geleceğini düşünüyorum. Kontra atak silahları olan Gaziantep'in de gol bulacağını ve KGV olacağını tahmin ediyorum.



Aston Villa – Newcastle: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %23’ü Misli.com’da Tek Maç oynanabilecek maç için konuk Newcastle kazanır diyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Aston Villa bir direnç göstermeye çalışıyor. Ancak son iki haftada rakiplerine gol atmasına rağmen yenilmekten kurtulamadı. Aston Villa'nın bir maçı kazanabilmesi için yediğinden fazlası atması gerek. Newcastle'ın ise son üç maçı Gol Var şeklinde sona erdi. Bu maçta da iki takımdan skor bekliyorum.





Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes : Maç Sonucu 2 ve 161,5 Üstü

Misli.com üyelerinin %49’u iddaa bülteninde Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için konuk Anadolu Efes’in kazanacağı ve maçta 161,5 sayı barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Gökhan German’ın Yorumu

Bahçeşehir, coach değişikliğinden sonra daha iyi oynamaya başladı. Lig lideri Pınar Karşıyaka karşısında tek galibiyetlerini aldılar. FIBA Eurocup'ta da grubu lider tamamladılar. Anadolu Efes de çok formda. Euroleague'de çift maç haftasında Milano ve Asvel deplasmanlarından galibiyetle döndüler. Bu maçlarda Dunston da oynamadı. Yıpranmış olabilirler. Savunmaların çok sert olacağını sanmıyorum. 161.5 barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.

Hannover – Darmstadt: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis yaparken aynı zamanda Misli.com’da Canlı izleme imkanı olan bu karşılaşma için Misli.com üyelerinin %27’si ev sahibi Hannover’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Erten Süzgün’ün Yorumu

Hannover’de kötü gidişatın faturası teknik direktöre kesildi. Mirko Slomka ile yollar ayrılırken Türk teknik adam Kenan Koçak göreve getirildi.



Geçen maçta kırmızı kart gören avunmadan Franke cezalı durumda.



Darmstadt, Serdar Dursun’un 2 golle yıldızlaştığı maçta sahasında Regensburg ile 2-2 berabere kaldı. 8 gole ulaşan Serdar, tek başına takımı sırtlıyor.



Kenan Koçak yönetiminde ilk maçına çıkacak Hannover, iç saha avantajıyla galibiyet için bir adım önde gözüküyor.