Günün En Çok Oynanan Maçları

Slavia Prag – Inter: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %61’u iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Inter’in rakip sahada kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Inter'in hala önemli şekilde Şampiyonlar Ligi üst tur şansı sürüyor. Son maçta içeride Barça'yı ağırlayacaklar. Bu nedenle bu maçı kayıpsız geçmeleri şart. Barcelona deplasmanından 0-0 ile dönmeyi başaran Slavia Prag'da ise özgüven çok artmış durumda. İlk maçta da Inter deplasmanından 1 puanla dönmüşlerdi. Ancak bu kez işleri daha zor. 6.maçta Dortmund deplasmanına gideceklerinden puan için son şansları. Gollere oynamak güzel olur. Taraf ise Inter derim.

Lille – Ajax: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %56’sı Misli.com’da Tek Maç oynanabilecek maç için konuk Ajax kazanır diyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Sadece 1 puan alabilen Lille'den bu kadar kötü bir performans beklemiyordum. Ligde hafta sonu PSG'ye yenildiler ve son 4 resmi maçtaki 3. mağlubiyetlerini yaşadılar. Ajax ise hücumda müthiş işler yaptığı bir dönemde. Son 5 resmi maçta da rakiplerine 4'er gol attılar. Bunlardan biri İngiltere'deki 4-4'lük Chelsea mücadelesiydi. İlk 2 için yarıştıkları Valencia ile Chelsea'nin birbiriyle oynuyor olması Ajax için müthiş bir motivasyon kaynağı olacak. Burada kazanıp grupta son hafta Valencia ile karşılaşacaklar ve iç sahadaki o maçta tur şansları yüksek olacak. Lille'in evinde direnç göstermesi muhtemel ama Ajax'ın bu kadar formdayken hücumda etkili olup zor da olsa sonuca gitmesini bekliyorum.

Barcelona – Dortmund: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %55’i İddaa bülteninde Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için seçimi Barcelona’nın evinde kazanacağı yönünde.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Leganes deplasmanında geriye düşüp maçı çevirmesini bilen Barcelona, bir önceki Şampiyonlar Ligi haftasında, Camp Nou'da Slavia Prag'ın kilidini bir türlü çözememişti. Biraz felsefik bir yaklaşım olacak ama takımın "kimyası" bozuk, kazansa bile soğuk terler döktürüyor, başka bir açıklama bulamıyorum. Beklerde Semedo ve Alba sakat, ligde Moussa Wague ve Firpo Junior ile oynamışlardı... Dortmund ise herkesin güle oynaya kazanmasını beklediği Paderborn maçında 1 puanı, 90+2'de kurtarabildi. Orta sahadan Delaney sakat, Götze dinlendirilmişti. Savunma kaliteleri son maçlarda hiç yeterli değil. İspanya'dan hüsranla döneceklerini düşünüyorum.

Liverpool – Napoli: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis yapılabilecek karşılaşma için Misli.com üyelerinin %51’i ev sahibi Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli’de durumlar oldukça karışık. Son 6 resmi maçta galibiyet göremeyen Napoli, liginde galibiyet hasretine Milan’da da son veremedi. Bu maçtaki kayıp, Napoli’deki Ancelotti döneminin sonlanmasına bir adım sahaya yaklaştıracaktır. Liverpool, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Oyuncuların saha içindeki uyumu ve taktiksel beceri Liverpool’u şaha kaldırmış durumda. Napoli’de Allan ve Milik’in durumları maç saatinde netlik kazanacak. İnsigne ve Malcuit, sakat olan isimler. Liverpool’da Shaqiri ve Robertson’un durumları maç saatinde netlik kazanacak. Clyne ve Matip, sakat olan isimler. Liverpool, hem İtalya’daki maçın rövanşını almak hem de liderlik için bu maçı kazanma arzusunda olacak. Napoli’nin sıkıntılı süreci de Liverpool’un kazanmasına yardımcı olacaktır.

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