Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Kayserispor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %49’u iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Beşiktaş’ın kendi sahasında kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Evren Göz’ün Yorumu

Beşiktaş arka arkaya aldığı galibiyetler ile yükselişini sürdürüyor. Kayserispor'da takım içinde yaşanan sıkıntılar sahaya yansıyor. Bülent Uygun ile yeni bir yolculuğa başlayan konuk ekip en az 1 puan için İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını ve karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyorum.



Anadolu Efes – Galatasaray: Maç Sonucu 1 ve 162,5 Üst

Misli.com üyelerinin %44’ü, Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Anadolu Efes’in hem maçı kazanacağı, hem de maçta toplam 162,5 sayının üstünde skor çıkacağını düşünerek ikili bahsi tercihlemiş durumda.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Anadolu Efes, müthiş bir oyundan sonra Bayern Münih'i mağlup ederken, Shane Larkin 49 sayı atarak Euroleague tarihine geçti. Hem Larkin, hem de Efes takım olarak çok iyi durumda. Galatasaray da iyi durumda. İlk 4 sıra için mücadele ediyorlar. Ama istim üstündeki Efes karşısında durmaları zor. Lacivert-Beyazlılar, ilk yarı ve maç sonunu önde bitirir kanaatindeyim



CSKA Moskova – Arsenal Tula: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %57’si İddaa bülteninde Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek ayrıca Misli.com’dan da Canlı izlenebilecek karşılaşma için seçimi CSKA’nın evinde kazanacağı yönünde.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Halil Demirkan’ın Yorumu

Avrupa Ligi'ne veda eden CSKA bu aşamadan sonra tüm konsantresini lige verecek. Lider Zenit ile arasında 6 puan fark bulunan CSKA'nın, devre arasına en puan farkı ile girmek adına kalan maçlarını kazanmak isteyecek. Bu sebepten dolayı kendi evinde CSKA'nın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyorum.

Mainz – E. Frankfurt: 2,5 Gol Üstü

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis yapılabilecek hem de Misli.com’da Canlı yayınlanacak karşılaşma için Misli.com üyelerinin %29’u maçta filelerin en az 3 kez havalanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Mainz geçtiğimiz hafta büyük bir sürprize imza atıp, yeni Teknik Direktörü Achim Beierlorzer'in ilk maçında Hoffenheim'i deplasmanda 5-1 yendi. Daha önce 5 maç üstüste kazanan rakibi karşısında uzun süre 10 kişi oynayan Mainz'in bu galibiyeti takıma büyük özgüven kazandırdı. Kırmızı Kart cezalısı Baku iki maç oynayamayacak. Frankfurt haftaiçi Arsenal ile karşı karşıya geldi, ancak rotasyona gitti. Derbi olarak görülen Mainz - Frankfurt mücadelesinde, konuk ekibin Mainz'ta en son 1986/87 sezonunda kazandığını hatırlatalım. Frankfurt'un bugün kaleci antrenörlüğü yapan Manfred Petz o günlerde Mainz'in kalesindeydi. Mainz'in yine kaybetmeyeceğini düşünüyorum.