Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – İstanbulspor | Maç Sonucu 1

Türkiye Kupası eleme turundaki bu mücadele için %43’lük oynanma oranıyla MS1 seçeneğini kuponlarına ekleyen misli.com üyeleri Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyorlar.

Lyon – Lille | Maç Sonucu 1

Fransa ligi’nde eşit puanda olan iki takımın karşılaşmasında tek maç ve canlı iddaa seçeneğiyle bahis oynama imkanı bulunan maça, bahis oynayan misli.com üyeleri mücadeleden ev sahibi Lyon’un galip ayrılacağı görüşündeler.

Misli.com yorumcusu Burak Sarıaslan’ın yorumu

Lille geçen sezonki performansını sergileyemeyecek. Bu belli oldu. Yusuf dahil yeni takviyelerle daha güçlü birtakım olmalarını bekliyorduk ama taşlar yerine bir türlü oturmadı. Lyon gibi bir deplasmandan puan çıkarmaları bence mümkün değil. Ev sahibi galibiyeti kuponlara eklenebilir.

Burnley – Manchester City |Maç Sonucu 2

Premier Lig heyecanına tek maç ve canlı bahis ile ortak olan Misli.com üyeleri, bu karşılaşmadan Manchester City’nin galip ayrılacağı görüşündeler.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Sean Dyche yönetimindeki Burnley, bu sezon adından söz ettiriyor. Her ne kadar son maçta içeride C.Palace'a kaybetseler de bu sezon çizgileri iyi. Barnes ve Chris Wood sahnedeler. Man City ise Liverpool ile farkı kapatması gereken durumdaytken inanılmaz rakiplere karşı puan kaybını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında Newcsatle deplasmanında da 2 puan kaybettiler. Agüero'nun sakatlığı ciddi bir gol silahı katkısını engellemiş oldu. BU maçta da yok. İlkay Gündoğan da bu maçta cezalı. Man City'nin puan kaybı ihtimali olmayan bir maç niteliğinde görüyorum. Handikap 2 seçeneği 1.50 oranla ya da 2 ve 3.5 ALT seçeneği 2.05 oranla düşünülmeli.