Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Everton: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %56’sı iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Liverpool’un kendi sahasında kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Liverpool hafta sonunda Brighton karşısında kazansa da son bölümde ecel terleri döktü. Alisson’ın kırmızı kartı sonrası Liverpool 10 kişi kalınca pozisyona bile giremedi. Alisson ve Fabinho dışında eksiği olmaması bir bakıma avantaj. Merseyside derbileri Everton için de büyük önem ifade etse de seviyeleri ve durumları ortada. Marco Silva için belki son 90 dakika olabilir. Liverpool ezeli rakibini bir kez daha devirir ve liderlikte puan farkını korumaya devam eder.



Leicester City – Watford: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %47’si, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Leicester City tarafında.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Son saniyede hakemin büyük katkısıyla gelen golle Leicester evinde Everton’u 2-1 yendi. Eğer hakem çok erken kalkan yardımcı hakemin hatalı bayrağına uyup oyunu durdursaydı pozisyon doğmayacak ve maç da muhtemelen 1-1 sona erecekti. Leicester’da 2-1’e getiren golün sevinci takımın ne kadar arzulu ve ortak ruha sahip olduğunun en büyük göstergesi. Rodgers yönetiminde çok iyi gidiyorlar. Watford’da ise Sanchez Flores de çözüm olmadı ve gönderildi. Yönetimin Gracia konusundaki gereksiz erken göndermesi takımı alt lige gönderecek. Yeni menajer gelene kadar takımın başında Carlos Oliva olacak. Çok fazla eksiği olan Watford önünde Leicester kazanır, gollü geçer. Bu sezon hele içeride Leicester maçlarında 1 ve ÜST seçeneği güzel.



Manchester Utd. – Tottenham: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %36’sı İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek önemli mücadelesinde gollere yönelerek, Karşılıklı Gol ile iki takımın da skora katkı yapacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Mourinho geldikten sonra Tottenham adeta kimlik değiştirdi. Üst üste kazanılan maçlardan sonra takımın kendine olan güveni de arttı. Bunu sahada çok net görüyoruz. Manchester United ise hala beklenilen seviyede değil. Çok kolay gol yiyorlar. Bu maçta da goller ön planda olur. Gol Var'ı tercih edebilirsiniz.

Chelsea – Aston Villa: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde Tek Maç oynama seçeneğine sahip bu karşılaşma öncesinde Misli.com üyelerinin %43’ü Chelsea’den evinde galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

İyi giden ve üst sıralara tırmanan Chelsea son iki haftadır ligde yeniliyor. Ancak mağlup oldukları City ve sonrasındaki West Ham maçının belli bölümlerinde iyi oynadılar. Bu hafta Aston Villa karşısında işlerini şansa bırakacaklarını sanmıyorum. En az iki farklı bir Chelsea galibiyeti beklenebilir.