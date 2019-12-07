Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının öne çıkan canlı bahis maçlarından Galatasaray – Alanyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı Sarı-kırmızılı ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Galatasaray, hem zirve yarışına ortak olmak hem de taraftarlarına kendisini affettirmek için sahaya çıkacak.

Sarı kırmızılıların, eksiklerine rağmen maçı kazanacaktır. Üstelik, oranı göz önüne alındığında Türk Telekom Stadı'ndaki diğer maçlara göre oldukça ideal.

Karşılaşmada KGV seçeneğini de düşünebilirsiniz.

Tottenham – Burnley: Maç Sonucu 1

İdda programında Cumartesi bülteninde yer alan Tottenham – Burnley karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı ev sahibi Tottenham’ın kazanacağı görüşüinde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Tottenham'da Mourinho geldikten sonra bir kıpırdanma yaşandı. Ancak son olarak Manchester United'da mağlup oldular. Yine de çıkışlarını sürdüreceklerdir. Burnley deplasmanlarda kırılgan bir görüntü içinde. Tottenham, United yenilgisinin acısını Burnley'den çıkarır. Riske girip handikaplı Tottenham da denenebilir.

Manchester City – Manchester United: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en kritik maçlarından biri olan Manchester City – Manchester United karşılaşmasına tek maç olarak bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibi ekibin derbiden galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Can Tongo’nun Yorumu

Son maçlarını kazanan iki takım Manchester derbisinde karşı karşıya geliyorlar. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan City, zirvenin 11 puan gerisinde kaldı. Manchester United ise ligde 6. sırada yer alıyor. Favori City olsa da bu maçta benim tercihim karşılıklı gollerden yana.