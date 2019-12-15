Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %39’u iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Kara Kartal’dan evinde galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Evren Göz’ün Yorumu

Formda Beşiktaş, etkili hücum silahları bulunan Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç ile ilgili ilk tahminim 2.5 gol üstü olur.

Atak oynamak isteyecek iki takımı düşünürsek KGV seçeneği de gayet kullanışlı.

Ayrıca Beşiktaş'ın zorlansa da maçı kazanacağını düşünüyorum.

Arsenal – Manchester City: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %23’ü, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşmada 2,5 golden fazlasının olacağı düşüncesinde.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Emery ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak takımın başına kulübün efsanevi oyuncularından Ljungberg'i getiren Arsenal'de beklenen kıpırdanmadan söz etmek pek mümkün değil. Geçtiğimiz hafta kazanarak biraz olsun toparlanan bir Arsenal var. Manchester City ise şampiyonluk modundan çıktıktan sonra eski konsantrasyonunu kaybetti. Takım bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Beklentim gollü bir mücadele.

Fiorentina – Inter: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %50’si İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek karşılaşması için Inter’den rakip sahada galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina için olumlu düşüncelere sahip olmadığımı yinelemek istiyorum. Son 4 maçını kaybeden ve 5 maçtır kazanamayan bir Fiorentina var. Sıkıntının başlıca sebebi, kadro derinliğindeki eksikler. İnter, Devler ligine hüzünlü bir veda yaşadı. Fakat bu yıl için alternatifi az olan kadroda Devler ligi yükü, ligi riske edebilirdi. Ev sahibi ekipte Pezzella, tek eksik. İnter’de Gagliardini, Sanchez, Barella ve Sensi, sakat olan isimler. Fiorentina, formsuz ve öz güvenini yitirmiş durumda. İnter, liderliği kolay bırakacak durumda değil. Kalite farkı ortaya çıkacaktır. İnter galibiyeti bekliyorum.

Valencia – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %32’sinin, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Real Madrid’in yanında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da günün en çok tercih edilenleri arasında yer alan bu maça M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Valencia çok formda. Ligde ve Avrupa’da gayet iyi gidiyorlar. Ajax’I Hollanda’da yenmek büyük iş. Real de hafta içindeki El Clasico maçı öncesinde kayıp istemiyor. Ekim 19’dan bu yana kaybetmediler. Gollü geçme ihtimali yüksek maçlardan.