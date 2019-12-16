Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde yer alan ve haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından Trabzonspor – Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi Bordo-mavililerin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Basel ile oynadığı Avrupa Ligi maçında as oyuncularını dinlendiren Trabzonspor lige ağırlık veriyor. Denizlispor ligin az gol atan takımlarından biri. Bordo-Mavililer karşısında rahat pozisyon bulabileceğini sanmıyorum. Karadeniz ekibi kendi sahasında fazlasıyla öne çıkıyor.

Başakşehir – Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında yer alan ve Süper Lig’de haftanın kapanış maçlarından Başakşehir – Konyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri %54’lük oranla ev sahibinden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak gururumuz olan Başakşehir, ligde sıkıntılı dönemden geçen Konyaspor ile oynuyor. Ev sahibinin maçı kazanacağını ancak gol sayısının 2-3 golde kalacağını düşünüyorum. Bu maç için ilk yarı 1.5 gol altı ve ilk yarı 0 maç sonucu 0 seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Cagliari – Lazio: Maç Sonucu 2.5 üst

İtalya Serie A’da haftanın kapanışında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geliyor. İddaa bülteninde de canlı bahis olarak yer alan mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı maçın 2.5 gol üzerinde tamamlanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Oynanabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Ofansif oyunda benzerlikler taşıyan iki takımın mücadelesinde gol bahisleri değerli. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak. Taraf bahsinde ise önemli eksikleri olan Cagliari karşısında Lazio’yu avantajlı görüyorum.