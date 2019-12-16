Skorer Tv

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
16.12.2019 - 15:20 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları

 Trabzonspor – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde yer alan ve haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından Trabzonspor – Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi Bordo-mavililerin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Basel ile oynadığı Avrupa Ligi maçında as oyuncularını dinlendiren Trabzonspor lige ağırlık veriyor. Denizlispor ligin az gol atan takımlarından biri. Bordo-Mavililer karşısında rahat pozisyon bulabileceğini sanmıyorum. Karadeniz ekibi kendi sahasında fazlasıyla öne çıkıyor.

 

Başakşehir – Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında yer alan ve Süper Lig’de haftanın kapanış maçlarından Başakşehir – Konyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri %54’lük oranla ev sahibinden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak gururumuz olan Başakşehir, ligde sıkıntılı dönemden geçen Konyaspor ile oynuyor. Ev sahibinin maçı kazanacağını ancak gol sayısının 2-3 golde kalacağını düşünüyorum. Bu maç için ilk yarı 1.5 gol altı ve ilk yarı 0 maç sonucu 0 seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

 

Cagliari – Lazio: Maç Sonucu 2.5 üst

İtalya Serie A’da haftanın kapanışında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geliyor. İddaa bülteninde de canlı bahis olarak yer alan mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı maçın 2.5 gol üzerinde tamamlanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Oynanabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Ofansif oyunda benzerlikler taşıyan iki takımın mücadelesinde gol bahisleri değerli. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak. Taraf bahsinde ise önemli eksikleri olan Cagliari karşısında Lazio’yu avantajlı görüyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları

 

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber