Günün En Çok Oynanan Maçları

Sampdoria – Juventus: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %55’i iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için konuk Juventus’dan deplasmanda galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Ozan Gür’ün Yorumu

Sampdoria, derbide ilk yarısı tempolu geçen oyunda ikinci yarıdaki dengeli oyunu avantaja çevirerek kazanmayı başardı. Gabbiadini'nin golünde asist yapan Polonyalı orta saha oyuncusu Linettty, uzun zaman sonra beklenen olumlu performansıyla dikkat çeken oyuncu oldu. Juventus, Udinese karşısında rahat kazandı ve Sarri’nin tandemdeki Merih tercihi, olumlu sonuçlar verdi. Ev sahibi ekipte Bertolacci, Berezsynski ve Bonazzoli, sakatlığı devam eden isimler. Juventus’da Chiellini ve Khedira, kadroda olmayan isimler. Bu mücadelede İtalya Süper Kupa finali sebebiyle hafta içi oynanacak. Sampdoria, Raineri ile olumlu işler yapıyor olsa da henüz ligin üst seviye takımları karşısında başarılı sonuçlar alabilecek seviyede değil. Alternatifi düşük kadroları Juventus karşısında tutunamayacaktır.

Barcelona – R. Madrid: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %23’ü, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek El Clasico’da tercihini Barcelona’dan yana yapmış durumda…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

İki takım ligde daha önce ertelenen karşılaşmayı oynayacak. Real Madrid'de Eden Hazard'ın olmaması önemli. Sorun çözebilme yeteneği açısından Barcelona'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Katalan ekibinde Dembele dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Real bu sezon özellikle orta sahasından ciddi skor katkısı alıyor. Bu maçta da gol atma ihtimalleri yüksek. Ama kazanan bence Barcelona olur. Gollere yönelmek en makul tercih olacaktır.

Monchengladbach – Paderborn: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %48’i İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Misli.com’dan canlı izlenebilecek karşılaşması için ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Gladbach önce Başakşehir, ardından Wolfsburg'tan son dakika golleri yedi. Önce Avrupa'dan oldu, sonra ligdeki liderliğinden. Wolfsburg maçında hakemin maça etki etmesi üzücüydü ama gerçeği değiştirmedi. Telafi için uygun bir rakip olacak sahada. Paderborn'un Dortmund, Leipzig ve Bayern gibi zorlu rakiplere karşı iyi oyunlar çıkardığını hatırlatalım, bu yüzden Gladbach da elini kolunu sallayarak kazanmayacaktır ama hem ev sahibi galibiyeti hem de 2,5 gol üstü kombinini önerebilirim.

Freiburg – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %37’sinin, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Bayer Münih’in yanında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da Canlı izleme imkanı bulunan maç için Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bayern Münih, Bundesliga’nın ilk haftalarında kendinden beklenmedik puanlar kaybetti. Ancak kaybettikleri Mönchengladbach maçı da dahil olmak üzere son 1 aydır oldukça iyi futbol oynuyorlar. Dortmund-Leipzig maçının olduğu hafta hata yapmak istemeyeceklerdir. Freiburg oldukça kuvvetli bir takım ancak Bavyera ekibi ritim tutturmuşken kazanmaya devam eder. MS:2