Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Ankaragücü: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %34’ü İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olacak karşılaşmayı ev sahibi Antalya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Evren Göz’ün Yorumu

Puan durumunda son sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Antalyaspor avantajlı. Ankaragücü'nün Galatasaray'a karşı puan kazanıp morallenmesine rağmen, karşılaşmayı Antalyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. İki takımın da savunma zaafları düşünüldüğünde KGV seçeneğini de düşünebilirsiniz.



Hoffenheim – Dortmund: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %28’i, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek aynı zamanda Misli.com’dan Canlı yayınlanacak mücadelede Dortmund’dan galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bundesliga’nın açılışı çok keyifli ve hareketli olmasını beklediğim bir karşılaşma ile başlıyor. 4 lig maçında galibiyet alamadıktan sonra son lig maçında Union Berlin deplasmanında 2-0 ile kazanan Hoffenheim’ın konuğu Leipzig ile kendi sahasında 3-3 berabere kalıp, büyük bir fırsatı kaçıran B.Dortmund. Hareketli ve bol pozisyonlu geçmesini beklediğim bu karşılaşma için öncelikli tercihim 3.5 ÜST.



Anadolu Efes – CSKA Moskova: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %27’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Euroleauge mücadelesi için seçimi, temsilcimiz Anadolu Efes kazanır…

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Anadolu Efes, ligin en formda takımı. Kısaları ve uzunları ile müthiş bir ahenk içinde oynuyorlar. Hafta başında Zalgiris deplasmanında çok fazla efor sarfetmeden maçı kazanmasını bildiler. CSKA İse 4-5 maçtır Mike James ile ayakta kalmaya çalışıyor ama takımın bu maçta Anadolu Afes'i ciddi bir şekilde zorlayacağını düşünüyorum. Anadolu Efes sezon başından beri sürdürdüğü disiplini ile galip gelecektir.

Fiorentina – Roma: Maç Sonucu 2

Serie A mücadelesinde Misli.com üyelerinin %24’ünün, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Roma tarafında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis yapılabilecek maç için Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina, İnter karşısında başarılı bir mücadele verdi. Son haftalardaki kötü sonuçlara rağmen İnter karşısındaki mücadelenin değerli olduğunu düşünüyorum. Roma’nın Spal karşısındaki geri dönüşü ofansif oyundaki bireysel zenginliğin sonucuydu. Takım oyununda her geçen hafta uyumun daha çok arttığını düşünüyorum. Fiorentina’da Ribery sakat, Chiesa'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Roma’da Smalling, Santon, Pastore, Cristante ve Zappacosta, sakat olan isimler. Mirate'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Fiorentina, İnter maçında olduğu gibi kolay teslim olmayacaktır. Roma’daki eksikler maçın sonucuna etki edebilir. Bu sebeple taraf bahsini riskli buluyorum. Alternatif bahislere yönelmekte fayda var. Tercihim TGS 2,3 bahsi olacak.