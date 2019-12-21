Günün En Çok Oynanan Maçları

Göztepe – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %40’i İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olacak karşılaşmayı Galatasaray’ın konuk olacağı sahada kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Can Tongo Yorumu

Göztepe son 10 maçının 7’sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Son lig maçında Gençlerbirliği karşısında savunma sıkıntıları yaşadılar. Galatasaray ise kupada Tuzla karşısında moral buldu. Bu karşılaşmada karşılıklı goller benim için sürpriz olmaz.



Inter – Genoa: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %61’i, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek mücadelede ev sahibi Inter’den galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Fiorentina deplasmanında son dakika golüyle galibiyeti kaçıran İnter, telafi için sahada olacak. Rakibin tempolu oyuna göre maçı şekillendirmelerini bekliyorum. Genoa, derbide Sampdoria karşısında kaybetmesine rağmen tempolu oyunuyla dikkat çekmeye devam etti. İnter karşısında kolay teslim olacaklarını zannetmiyorum. Udinese’de Zapata, Sturaro, Lerager, Favilli ve Kouame, sakat olan isimler. Ayrıca tecrübeli golcü Pandev, cezalı. İnter’de Sanchez, Asamoah, Sensi ve Barella, sakat olan isimler. Ayrıca Valero ve Gagliardini’nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Martinez ve Brozovic’in cezalı oldukları da eklenince İnter için kolay bir maç olmayacağını görebiliyoruz. Genoa, oyuna tempo getirecektir. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.



Manchester City – Leicester : Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %31’inin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Premier Lig mücadelesinde tercihi Manchester City olmuş durumda.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Pep Guardiola, yardımcısını Arsenal’e verdi ve Arteta’yı kaybetti. Takımı için de aslında dönüm maçlarından birine çıkacak. Liverpool ile puan farkını zorlu Aralık ayı süresince kapatabilecekler mi? City bu maçı kazanmak zorunda ve de Guardiola bunu başarır. Tabii ki Premier’de Liecester’ın formu ve sıralamadaki yeri dikkat çekliyor. Savunmada çok iyiler, hücumda Vardy’nin yanında artık Iheanacho’yu da sanki 40 yıldır izler gibisiniz. Skorlar harika ve ligde 2.sırada yola devam ediyorlar. İlk golü attıkları maçlarda (9 maç) hiç yenilgisi olmayan iki takım var:Liverpool ve Leicester. Agüero’nun sakatlığı hızla düzeliyor ve artık belirsiz durumuna geçti ev sahibinde. David Silva ise oynamayacak. City kazanır ve 4,5 alt ya da City kazanır 3.5 alt seçenekleri güzel.





Kasımpaşa – Gaziantep: Maç Sonucu 1

Süper Lig mücadelesinde Misli.com üyelerinin %35’inin, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Kasımpaşa tarafında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis yapılabilecek maç için Evren Göz’ün Yorumu

Tayfur Havutçu yönetiminde çıkışa geçen Kasımpaşa, Gaziantepspor'u zorlanmadan geçecektir. Bu maçta KGV ve 2.5 gol üst ihtimallerini de düşünmekte fayda var. Kasımpaşa'nın etkili hücum oyuncuları ve Gaziantepspor'un kontra atak potansiyeli düşünüldüğünde, keyifli bir mücadele bizleri bekliyor.