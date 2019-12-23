Günün En Çok Oynanan Maçları

Konyaspor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %39’u İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis seçeneği olacak karşılaşmayı Galatasaray’ın konuk olacağı sahada kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Konyaspor yine bildiği futbolu oynayacak. Çok eğlenceli bir karşılaşma olyamacaktır. Başakşehir karşısında iyi direndiler ve şansları da yanındaydı. Ancak Trabzonspor önünde bu kadar şanslı olacaklarını düşünmüyorum. Denizlispor'a kaybetse de Bordo-Mavililer'in ofansif potansiyeli yüksek. Bu maçta tercihim Trabzonspor.



Denizlispor – Alanyaspor: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %20’si, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek mücadelede her iki takımdan da goller bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Evren Göz’ün Yorumu

Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Denizlispor çıkışta. Alanyaspor ise ligi iyi başlamıştı fakat bu haftalarda durgun bir oyun oynuyor. Ev sahibi takımın karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca ilk yarı 0 maç sonucu 1 tercihini de kuponlarınızda kullanabilirsiniz.



Tofaş – Anadolu Efes : Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %20’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Türkiye Basketbol Süper Ligi mücadelesinde tercihi Anadolu Efes’ten yana olmuş durumda.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Anadolu Efes çok iyi bir dönemden geçiyordu. Ama kötü bir son periyot oynayıp CSKA Moskova'ya mağlup oldular. Miçiç bu maçta hiç varlık gösteremedi. Ama genel olarak iyi durumdalar. Tofaş da ligin kalburüstü takımlarından biri. Ama Efes daha güçlü ve formda. Bursa'da kazanırlar. 2 oynanır.





Blackburn Rovers – Wigan: Maç Sonucu 1

İngiltere Championship mücadelesinde Misli.com üyelerinin %35’inin, ev sahibi Blackburn tarafında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da günün en çok tercihlenenleri arasında yer alan maç için Cihat Akbel’in Yorumu

Blackburn Rovers ve Tony Mowbray’ın ipin ucunu bağladıkları sağlam futbol meyvelerini vermeye başladı. Son 6 maçta birbirinden zor karşılaşmalar oynadılar ve 16 puan topladılar. Play-off hattının dibine kadar yaklaştılar. Şimdi de içeride ligin kötülerinden Wigan’la karşılaşacaklar. Blackburn favori ama bu maçın kolay olacağını düşünmüyorum. İki takımın da önceliği puan… Bir şekilde skorun alt baremde kalmasını bekliyorum.