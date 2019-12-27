Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si ev sahibi Siyah-beyazlıların galip geleceği görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Son dönemde etkili bir performansa imza atan Beşiktaş, son iki haftada önce Malatya’ya ardından da Fenerbahçe’ye kaybetti. Bir kötü haber de Burak Yılmaz’dan geldi. Forvette Umut görev alacak. G.Birliği’nde ise Stancu, Baiano ve Berat gibi üç önemli isim cezalı. Özellikle Stancu’nun yokluğu kuşkusuz büyük bir handikap. Son iki haftayı puansız kapatan Siyah Beyazlılar’ın, kazanarak kötü gidişata dur diyerek araya girmesini bekliyorum.

Fenerbahçe – Valencia Basket: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen basket maçı Fenerbahçe – Valencia karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü temsilcimiz Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Oynanabilecek Maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Temsilcimiz hala güven veren bir basketbol oynayamıyor tam düzeliyor derken ertesi maçta tanınmaz oluyorlar. Fenerbahçe'den hepimizin beklentisi çok büyük ve ayağa kalkacağına dair hiç bir şüphemiz yok. Malcolm Thomas, şu sıralar yapılabilecek en iyi transfer. Khimki de 8 sayı ve 5 ribaunt istatistiği ile oynadı ancak Fenerbahçe Beko'da yükü biraz daha ağır olacak. Hem savunma, hem de ribaunt beklentisi ile transfer edildi. Bu maçta yer alması durumunda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Rakipte Bojan Dubljevic son maçta yüksek yüzde ile oynasa da da favorim Fenerbahçe Beko.

Wolverhampton – M. City: Maç Sonucu 2

İddaa programında İngiltere Premier Ligi bülteninde günün maçında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i Manchester City galibiyetine oynuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Wolverhampton bu sezon iyi bir ritm yakaladı. Özellikle kendi sahalarında kolay kolay teslim olmuyorlar. Ama karşılarında da müthiş bir City forveti var. Son iki maçta hem de Arsenal ve Leicester'a 3'er gol atan City Volves filelerini de havalandıracaktır. Espirito'nun takımını biraz daha savunmada tutacağını düşünüyorum. Gol aralığı 2-3'te kalabilir.