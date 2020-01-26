Günün En Çok Oynanan Maçları

Konyaspor – Galatasaray| Maç Sonucu 2

Şampiyonluk yarışından biraz uzak kalan Galatasaray için her maçın önem arz etmesi durumunun bilincinde olan misli.com üyeleri sarı kırmızılı ekibin bu maçı kazanacağını düşünüyorlar. %57 oynanma oranıyla MS 2 diyen üyeler Galatasaray galibiyetine güveniyorlar.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Aykut Kocaman’ın ekibi ara sonrası ilk maçta Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Fakat Konya’nın oynadığı futbol ve tempoya dair olumlu sözler sarf etmek doğru olmaz. Galatasaray da hafta arasında kupa mesaisi yaptı. Sarı Kırmızılılar da bu sezon düşük skorlu maçlara imza atıyor. İlk 45 dakikalık bölümde kontrollü ve dengeli bir futbol bekliyorum. İlk yarıda çok gol görmeyiz.

Napoli – Juventus | Maç Sonucu 2

Serie A’da Napoli deplasmanına giden lider Juventus, misli.com üyeleri tarafından mücadeleden galibiyetle ayrılacağı düşüncesindeler. %60 oynanma oranıyla tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadele için üyeler tarafından Juventus favori.

Ozan Gür’ün yorumu

Son 5 resmi maçını kazanan Juventus, Dybala ve Ronaldo eksenli oyunda gollü galibiyetlere imza atıyor. Kupada Roma karşısında Buffon, önemli kurtarışlar yaptı ve galibiyete pay sahibi oldu. Napoli, tatmin edici olmayan oyununa devam etmesine rağmen sahadan şanslı bir şekilde kazanarak ayrıldı. Oyun içinde tempo eksikliği ve hücumda etkin kanat organizasyonlarını sağlayamayan bir Napoli var. Güney ekibinde Mertens, Maksimovic ve Koulibaly, önemli eksikler. Konuk ekipte Danilo’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sciglio, Merih, Khedira ve Chiellini, uzun süreli sakatlık problemleri yaşayan isimler. Juventus, Napoli’nin en iyi zamanlarında bile rakibini yenmeyi başardı. Napoli, artık güven duyulacak bir takım değil. Juventus galibiyetini değerli bir seçim olarak görüyorum.

Roma – Lazio |Karşılıklı Gol Var

Serie A’da bir diğer önemli mücadele olan Roma – Lazio mücadelesi için Misli.com üyeleri karşılıklı gollerin atılacağı tercihinden yana. %20 oynanma oranıyla KG Var seçeneğini kuponlarında bulunduran üyelerin bu mücadele için bir diğer tercihi ise maçın berabere biteceği yönünde.

Ozan Gür’ün yorumu

Derbi öncesi iki takım kupada rakiplerine kaybetti. Bu durumun bu önemli maç öncesine gelmesi rastlantı değil. Akılların bu mücadelede olduğu kesin. Roma, Juventus karşısında iyi bir mücadele verdi. Lazio ise Napoli karşısında şanssızdı. Ligde Lazio’nun konumu bu mücadelede Lazio’yu ön plana çıkarıyor. Fakat derbinin dünyanın her yerinde olduğu gibi favorisi yok. Başkentin sarı kırmızılılarında Perotti'nin durumu şüpheliyken, Mkhitaryan, Zaniolo, Diawara, Pastore gibi önemli isimler sakat. Lazio’da Cataldi ve Marusic, önemli eksikler. Taraf bahsinde tempolu ve zirve hedefi olan Lazio, avantajlı. Fakat Roma’nın ofansif oyundaki etkinliği maçı gol bahislerine kaydırıyor. Derbide goller ön plana çıkacaktır. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.