Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGazişehir Gaziantepspor Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te
24.07.2019 - 15:15| GAZİANTEP (AA)

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Gaziantep ekibi, Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile temasa geçti.

Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi.

Cenk Ergün: 'Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptık. Epureanu tarzı stoper istiyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom, Kyle Wiltjer'i transfer etti

Türk Telekom, Kyle Wiltjer'i transfer etti

Üsküdar Belediyespor'da yeni başkan Muammer Saka

Üsküdar Belediyespor'da yeni başkan Muammer Saka

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Bursaspor'da yeniden Batalla sesleri

Bursaspor'da yeniden Batalla sesleri

Sıradaki Haber