Gürses Kılıç: Çocukluktan Galatasaraylıyım

Cim-Bom’un Avrupa’daki başarısızlığını hatırlatarak gündeme gelen Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray ile yaşanan olayların kapanması gerektiğini söylerken, pozitif bir yaklaşım sergiledi.

Kılıç, “Galatasaray bizim rakibimiz değil. Aynı kulvarda da mücadele etmiyoruz. Bize kardeş gibi bakmalılar. Galatasaray hem camia hem sportif olarak bizim çok ilerimizde... Onların Avrupa’daki başarısı en çok beni mutlu eder. Çünkü ben Türküm. Hem de çocukluktan Galatasaraylıyım. Ancak bu işin sorumluları kimse bireysel olarak cezalandırılmalılar” yorumunu yaptı.

Olayların büyümesinde hakemin rolünün bulunduğunu dile getiren Tuzlasporlu teknik adam, “Muslera’nın yedek kulübesiyle oynadığını gösterdim. Onun düşüncesi ise maçı bitirmek yönündeydi. Orada uyarıda bulunsa, bir sarı kart gösterse maç sonu diyaloglar gerçekleşmezdi. Zaten tüm yaşananlar ve olaylar yayıncı kuruluş görüntülerinde mevcut” diye konuştu.

25 gün olmuş

Gökhan Çıra’nın normalde kadroda bulunmadığını, Devrim Taşkaya’nın sakatlanması sonrasında girdiğini belirten Kılıç, “17 kişi gitmek kulüp adına yakışmayacağı için Gökhan’ı dahil ettik. Fiziksel olarak bir engeli yoktu ama oynayamazdı. Söylendiği gibi de bir hafta önce ameliyat olmadı. 25 gün gibi uzun bir aralık var” dedi.

Esenyurt’ta oynamaya TFF’nin karar verdiğini söyleyen Gürses Kılıç, “Bana saha değişikliği sorulmadı. Bu sahada gündüz oynayabilirdik. Madem bu saha yetersiz, 2. Lig maçları da oynatılmasın” ifadelerini kullandı.