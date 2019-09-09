Gurur tablosu

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Fenerbahçe için milli ara olumlu geçiyor. Özellikle iki isim; Vedat Muriç ve Ozan Tufan’ın performansları yönetim ve teknik heyeti fazlasıyla sevindirdi. Gollerine milli takımında da devam Muriç, artık Avrupa’da birçok kulübün takip ettiği isimler arasına girmiş durumda. Çekya’yı 2-1 yenen Kosova’nın ilk golünü atan Muriç’in performansı uluslararası alanda da artarak devam ediyor.



Kosovalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde ve milli takımda bu performansı sürdürmesi durumunda sezon sonu ciddi teklifler alabilir. Yönetim kolay kolay bırakmayı düşünmese de birçok kulübün teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.Geçen sezonun ikinci yarısı Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan’nın son dakika golüyle A Milli Takım’ın galip gelmesi de sarı-lacivertli kulüpte büyük sevinç yarattı. Milli takımın kazanmasının yanı sıra Ozan’ın da özgüvenini daha üst seviyeye çıkarması adına bu gol çok önemliydi. Benzer şekilde Muriç gibi 24 yaşındaki futbolcu için de Avrupa’dan bazı kulüplerin takipte olduğu ifade ediliyor.



Ay-yıldızlı forma altındaki diğer isimlerden kaptan Emre Belözoğlu yine kusursuz bir performans sergiledi. Altay Bayındır, U21 seviyesinde İngiltere maçında yediği üç gol için eleştirilse de teknik heyet doğrudan kalecinin büyük bir hatası olmadığını düşünüyor.



Deniz Türüç, A Milli Takım’da aday kadroda bulunurken, Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21’de yer alıyor. Yeni transferlerden Zanka, Danimarka’nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna 63. dakikada girdi. Nabil Dirar, Fas Milli Takımı’nda 90 dakika forma giyerken, sarı-lacivertli takımda yedek olmasına rağmen Miha Zajc ise Slovenya kadrosuna çağrıldı.

Milli kaptanlar

Fenerbahçe Kulübü, milli formalar altında ter döken üç kaptan için sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı. Eda Erdem Dündar, Emre Belözoğlu ve Melih Mahmutoğlu’nun yer aldığı kolaj büyük beğeni topladı.