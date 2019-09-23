Gurur tablosu!

CELAL UMUT EREN

Kadın Voleybol Milli Takımı ile gelen Avrupa 2.’liği, güreş, halter ve paralimpik yüzme branşlarındaki sevindirici derecelerle herkesi gururlandırdı. Rıza Kayaalp’ten Sümeyye Boyacı’ya Sevilay Öztürk’ten Şaziye Erdoğan’a kadar farklı dallarda altın, gümüş ve bronz madalyalar takıldı, Türkiye şaha kalktı.

Türkiye, amatör branşlardaki başarı haberleriyle büyük bir mutluluk yaşadı. Son 15 günlük süre içerisinde arka arkaya gelen madalya ve başarı haberleri herkesin yüzünü güldürdü. Türk sporundaki bu gelişim dikkatlerden kaçmazken, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları öncesi ülke umutlar yeşerdi.



Kadın Voleybol Milli Takımı, Ankara’da yapılan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda tarihi maçlar oynayarak, finale kadar geldi. Sırbistan’a karşı şanssız bir yenilgi alarak, 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, Avrupa 2.’si oldu. Daha sonra güreş, paralimpik yüzme ve halterde çok önemli dereceler elde edildi. Kazakistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 4. kez Dünya Şampiyonu olup adını spor tarihine yazdırdı.

Aynı zamanda Avrupa şampiyonu unvanını da elinde tutan Kayaalp’ten sonra Taha Akgül ve Süleyman Atlı da madalya kürsüsüne çıktı. Taha Akgül, 125 kiloda gümüş madalya alırken, Süleyman Atlı serbest stil 57 kiloda dünya 2.’si olup, gümüş madalya gördü.



Türkiye, Kazakistan’daki turnuvayı 4 madalya ve 4 Olimpiyat Kotası ile tamamladı. Londra’da Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü finallerinde 44.74’lük derecesiyle 2. sıraya geldi ve altın madalyayı 0.3 salise ile kaçırdı. 50 metre kelebek yarışında bulunan Sevilay Öztürk ise 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde edip, kürsüde yer aldı.

Halterde de Şaziye Erdoğan fırtınası esti. Tayland’daki Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 67 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov da koparmada gümüş madalya kazandı.

Gözler Guliyev’de

Türk sporunda arka arkaya yaşanan güzel gelişmelerden sonra gözler şimdi 28 Eylül’de Katar’da Doha’da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası’na çevrildi. Türkiye, Doha’da 20 atletle 12 farklı branşta yarışacak. Son dünya şampiyonu Ramil Guliyev’den yine benzer başarı beklenirken, dünya ikincisi Yasmani Capello da yer alıyor. Ayrıca kadınlarda cirit atmada Eda Tuğsuz da başarı beklentisi duyulan sporculardan.