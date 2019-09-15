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Haberler FenerbahçeGustavo formayı alıyor
15.09.2019 - 08:00 |

Gustavo formayı alıyor

Alanyaspor maçında yeni transfer Luiz Gustavo'nun forma giyeceği belirtildi. Emre Belözoğlu da riske edilmeyecek.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe’de kadro şekilleniyor. Sakatlıkları süren Moses ile Isla forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu da riske edilmeyecek. Sağ bekte Ozan Tufan devam edecek, sol bekte ise Dirar olacak.

Emre’nin yerine orta sahada Tolga Ciğerci’nin olması bekleniyor. Luiz Gustavo’nun da ilk kez Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyeceği belirtiliyor. Bir diğer yeni transfer Adil Rami de maç kadrosuna dahil edilecek.

Öte yandan savunma ikilisi bir kez daha Zanka-Jailson olacak.

Gustavo formayı alıyor

 

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