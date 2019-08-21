Gustavo’da geri sayım

Gazişehir karşısında adeta gol şov yapan Fenerbahçe günler önce başlatılan dev transfer harekatında hedeflerine çok yaklaştı. Savunmayı Kolarov, orta alanı Luiz Gustavo ve hücum hattını Babacar ile güçlendirmeye kararlı olan sarı-lacivertli yönetimin bu oyuncuları takıma kazandırmak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Şu an için bu isimler arasında en fazla öne çıkan oyuncu Luiz Gustavo oldu. Brezilyalı ön libero için Marsilya ile uzun süredir yapılan pazarlıklar sonrası önemli bir noktaya gelindi. Futbolcunun yüksek maaş beklentisi de daha makul seviyeye inerken, transferin mutlu sonla bitmeye bir hayli yakın olduğu belirlendi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Luiz Gustavo savunma ve orta saha arasındaki tüm sorunu çözecek. Tecrübeli oyuncunun aynı zamanda hücuma da yeteneği, pasları, asistleri ve golleriyle katkı yapması planlanıyor. Yanal, Brezilyalı oyuncunun gelmesi halinde takımın seviye atlayacağını dile getirmişti.

Kolarov’daki sıkıntı ise futbolcunun kulübü Roma’nın bir türlü geri adım atmamısıydı. Medyada çıkan haberler ve sosyal medyadaki Kolarov gündemi sebebiyle Roma, Sırp futbolcunun ne kadar önemli olduğu tespitini yaptı. İtalyanlar bu durumu pazarlıklarda kullandı. Ancak Fenerbahçe’nin Kolarov için çok kararlı olduğu ve Roma ile görüşmelere tekrar başladığı ortaya çıktı. Luiz Gustavo transferi sonrası bu futbolcunun da transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

Vedat Muriç’in Gazişehir maçındaki üstün performansıyla rahatlayan sarı-lacivertliler ikinci bir golcü almanın da planlarını yapıyor. Bunun için de en güçlü aday Khouma Babacar. İtalya’da Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet için temaslar sürüyor. Hücum hattına mutlaka takviye yapacak olan Fenerbahçe, Babacar’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın hesaplarını yapıyor.