Guti, Ozornwafor'un yüzüne bakmadı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’dan sezon başında İspanya ikinci lig ekibi Almeria takımına transfer olan Valentine James Ozornwafor, yeni takımında hüsran yaşadı. Forma şansı bulsun, kendisini geliştirsin diye gönderilen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, neredeyse hiç forma şansı bulamadı.

Pedro Emanuel tek maç oynattı

Sezon başında Pedro Emanuel’in yönetimindeki Almeria’da, Portekizli teknik adamdan beklediği forma fırsatlarını bulamayan Nijeryalı futbolcuya, takımdaki teknik adam değişikliği de yaramadı. Emanuel yönetimindeki ekipte, Deportivo’ya karşı sahada olduğu 25 dakika, bu sezon oynadığı tek maç oldu.

Guti’den beşte sıfır geldi

Pedro Emanuel ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına eski Beşiktaşlı Guti (Jose Maria Gutierrez) geçti. Kasım ayının başından beri Almeria’da bulunan Guti, Ozornwafor’a 1 dakika bile süre tanımadı. Bu süreçte 5 maça çıkan Almeria’da, zaman zaman stoperdeki eksiklere rağmen, Nijeryalı futbolcusunun tercih edilmemesi dikkat çekti.

Bonservisini almayı düşünmüyorlar

Valentine James Ozornwafor’un sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Almeria, 31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ödemesi halinde futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katacak. Ancak hiç oynama şansı verilmeyen ve Guti'nin planları içerisinde yer almayan oyuncu için bonservis bedeli ödenmesi düşünülmüyor.