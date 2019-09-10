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10.09.2019 - 16:47

Guti, Yunanistan yolunda

Real Madrid ve Beşiktaş’ın unutulmaz yıldızı Guti, Yunanistan’a gidiyor. İspanyol efsane, Aris takımıyla görüşüyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Real Madrid’in unutulmaz yıldızlarından Guti Hernandez, sürpriz bir transfer görüşmesi yapıyor. Bir dönem Beşiktaş’ta futbol oynayan ve Şenol Güneş döneminde teknik heyette yer almıştı.

İspanyol futbol adamı, şu anda Yunanistan’ın Aris takımıyla görüşüyor. Yunan basını başta olmak üzere İspanya’da da genişçe yer alan haberlerde, Aris Başkanı Theodoros Karipidis’in Guti ile iletişime geçtiği aktarıldı.

Gelecek hafta içerisinde flaş gelişmelerin olabileceği bildirilirken, görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

Guti, Yunanistan yolunda

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