Güven Yalçın: "Ben işime bakıyorum, forvet gelirse..."

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Adem Ljajic açıklamalarda bulundu.

"Direkten dönen toptan sonra..."

Takımının galbiyet gollerinden birini kaydeden Güven Yalçın, "Takım olarak, bireysel olarak mutluyuz. İlk 3 puanlarımızı aldık. Böyle devam etmek istiyoruz. Direkten dönen toptan sonra daha bir özgüvenle oynadım, gol için daha çok çabaladım" dedi

"Rekabeti severim"

"Ben işime bakıyorum, forvet gelirse sevinirim, rekabeti severim. Sorumluluğu taşıyabiliyorum diye düşünüyorum. Tabii ki Burak Abi daha tecrübeli.

Gecenin golcülerinden Adem Ljajic ise "Çok zor bir maç oynadık. Hava nemli, zemin çok bozuk, tüm bunlara rağmen iyi oyunla 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.