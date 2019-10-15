MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020Gylfi Sigurdsson: Bunu beklemiyorduk
15.10.2019 - 15:39 |

Gylfi Sigurdsson: Bunu beklemiyorduk

EURO 2020 yolunda Türkiye’yi takip eden İzlanda, Fransa deplasmanındaki beraberliğe çok üzüldü. İstanbul’daki maç öncesi moraller bozuldu.

Gylfi Sigurdsson: Bunu beklemiyorduk

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin rakibi olan İzlanda, Paris’teki 1-1’lik beraberlik sonrası yıkıldız. Andorra’yı 2-0’la geçen İzlanda’da Gylfi Sigurdsson, Fransa-Türkiye maçının sonucunun kendilerini etkilediğini söyledi.

EURO 2020 şansıyla alakalı umutlu konuşmayan başarılı orta saha, “Fransa’dan gelen maç sonucu bizi derinden üzdü. Fransa’nın kazanacağını düşünmüştük. Türkiye’nin Paris’te berabere kalması EURO 2020 hayallerimizi etkiledi. Böyle bir sonuç beklemiyorduk” dedi.

İzlanda, 14 Kasım’da ay-yıldızlı takımımıza konuk olacak.

    Fikret Orman: "Bundan sonraki başkanımıza gereken desteği sağlayacağım"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istedi!

    Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun istifasını istedi!

    Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı

    Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı

    Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor

    Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de perde Galatasaray maçı ile açılıyor

    Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

    Onazi ve Erdoğan kütüphane açılışına katıldı

    Sıradaki Haber