Gylfi Sigurdsson: Bunu beklemiyorduk

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin rakibi olan İzlanda, Paris’teki 1-1’lik beraberlik sonrası yıkıldız. Andorra’yı 2-0’la geçen İzlanda’da Gylfi Sigurdsson, Fransa-Türkiye maçının sonucunun kendilerini etkilediğini söyledi.

EURO 2020 şansıyla alakalı umutlu konuşmayan başarılı orta saha, “Fransa’dan gelen maç sonucu bizi derinden üzdü. Fransa’nın kazanacağını düşünmüştük. Türkiye’nin Paris’te berabere kalması EURO 2020 hayallerimizi etkiledi. Böyle bir sonuç beklemiyorduk” dedi.

İzlanda, 14 Kasım’da ay-yıldızlı takımımıza konuk olacak.