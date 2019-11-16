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16.11.2019 - 11:02 |

Gylfi Sigurdsson: Türkiye karakterli bir takım

Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı olan İzlandalı yıldız, "Son birkaç yıldır Türkiye ile çok maç yaptık. Bu grupta iki kez karşılaştığımız Türkiye takımı daha karakterli bir takım" dedi.

İzlanda Milli Takımı’nın başarılı orta saha oyuncusu Gylfi Sigurdsson, A Milli Futbol Takımımıza övgüler yağdırdı. İzlanda basınına maçla alakalı bir değerlendirme yapan tecrübeli yıldız, çok mücadeleci bir rakiple oynadıklarını aktardı.

Sigurdsson, “Son birkaç yıldır Türkiye ile çok maç yaptık. Bu grupta iki kez karşılaştığımız Türkiye takımı daha karakterli bir takım. Daha mücadeleci oynayan bir takım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Gylfi Sigurdsson: Türkiye karakterli bir takım

Gylfi Sigurdsson: Türkiye karakterli bir takım

 

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