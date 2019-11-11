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11.11.2019 - 15:59 | | Skorer

Haaland durmuyor! Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'i dağıttı...

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg forması giyen Erling Haaland, Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Haaland durmuyor! Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'i dağıttı...

Avrupa'da bu sezonun en gözde isimlerinden olan ve 'mucize golcü' olarak adlandırılan Erling Haaland duracak gibi gözükmüyor...

Norveçli futbolcu, Salzburg'un deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaptı. Mücadelenin 4, 76 ve 88. dakikalarında sahneye çıkan 19 yaşındaki futbolcu takımının galibiyetinin en büyük mimarı oldu.

Avusturya ekibi Wolfsberger aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in grubunda yer alıyor.

18 maç 26 gol

Yıldız golcü adayı yaptığı hat-trick'le beraber bu sezon sahaya çıktığı 18. resmi maçında 26. golünü kaydetti. Haaland'ın aynı zamanda 6 da asisti bulunuyor.

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