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24.11.2019 - 11:55 |

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok! Pasaport sorunu...

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe, pasaportunda çıkan sorun nedeniyle milli takımdan dönemedi. Zimbabweli futbolcu bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok! Pasaport sorunu...

Yeni Malatyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber. Yayıncı kuruluşun haberine göre sarı kırmızılı ekibin Zimbabweli stoperi Teenage Hadebe, pasaportunda çıkan problem nedeniyle milli takımdan dönemedi.

Malatya'ya gelemeyen 24 yaşındaki stoper bu akşam oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu sezon Yeni Malatyaspor adına 9 maçta boy gösteren Hadebe'nin 1 asisti bulunuyor.

Hadebe, Fenerbahçe maçında yok Pasaport sorunu...

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